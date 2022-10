Diego Abatantuono, quanto costa mangiare al suo ristorante: prezzi “Eccezziunale… veramente”

By

Quanto costa mangiare al ristorante MeatBall Family di Diego Abatantuono? Le cifre che non ti aspetti.

Tra i nomi del mondo dello spettacolo più conosciuti e apprezzati, sono in tanti a chiedersi quanto costa mangiare al ristorante di Diego Abatantuono. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il ristorante rappresenta da sempre il luogo ideale dove poter condividere dei momenti all’insegna della spensieratezza con amici e parenti. È sufficiente un buon piatto di pasta oppure una bella pizza per mettere tutti quanti d’accordo e trascorrere una piacevole giornata.

Non stupisce, quindi, che tanti volti noti del mondo dello spettacolo decidano di investire proprio in tale settore. Ne è un chiaro esempio Diego Abatantuono con il suo Meatball Family, con sedi sia a Milano che Roma. Ma quanto costa mangiare al ristorante della stella del cinema italiano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Diego Abatantuono, quanto costa mangiare al suo ristorante: le cifre che non ti aspetti

“Il nome Meatball Family, tradotto in “La Famiglia delle Polpette”, nasce dalla coniugazione “all’americana” di uno dei concetti più importanti dell’italianità in cucina: la famiglia che si raduna attorno alla tavola è infatti l’ambiente in cui nascono alcune delle più importanti ricette della nostra tradizione“, si legge sul sito del ristorante di Diego Abantatuono.

Ma quanto costa mangiare al ristorante della stella del cinema italiano? Ebbene, dando un’occhiata al menu proposto nella sede di Milano, zona Navigli, è possibile notare che è possibile mangiare delle deliziose polpettine fritte a scelta al prezzo di 7,50 euro. Se invece si desiderano degli antipasti classici con tagliere di salumi e formaggio, questi sono disponibili al prezzo di 6,40 euro.

Per quanto riguarda i primi, invece, è possibile mangiare degli gustosi spaghetti meatball a 12 euro che possono essere con carne, pesce, verdure e legumi. Il piatto “eccezzziunale“, con una selezione di cinque polpette, invece, è disponibile al costo di 15 euro. Da non dimentica poi la pizza meatball a 12 euro e le insalate, quest’ultime con prezzi che vanno dai 6 ai 12 euro.

Ma non solo, è possibile deliziare il proprio palato anche con degli hamburger di polpette, il cui costo va dai 12 fino ai 16 euro. C’è anche un menù bambini, con spaghettini e polpettine mini, al costo di 7 euro ciascuno. Per finire, non possono mancare dolci e milkshake, i cui prezzi vanno da 5 a 6,90 euro.

Questi, quindi, sono alcuni dei prezzi applicati nel ristorante di Diego Abatantuono nella sede di Milano, zona Navigli. I prezzi, comunque, possono risultare differenti a seconda del locale. Proprio per questo motivo si invita a consultare la sezione menu del sito del ristorante Meatball Family in modo tale da ottenere informazioni più dettagliate in merito e soprattutto farsi venire l’acquolina in bocca data la vastità di prelibatezze messe a disposizione.