Barù, quanto costa mangiare al ristorante Braci: le cifre che non ti aspetti

Quanto costa mangiare al ristorante Braci di Barù, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Le cifre che non ti aspetti.

Finito di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla versione Vip del Grande Fratello sono in molti a chiedersi quanto costi mangiare nel nuovo Temporary Restaurant di Barù Gaetani. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù è riuscito, nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia a farsi apprezzare e conoscere dal pubblico a casa. Terzo classificato, non stupisce, quindi, che siano in molti a voler sapere cosa faccia oggi, lontano dai riflettori.

Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che Barù ha di recente aperto a Milano, per l’esattezza negli spazi di Canottieri San Cristoforo nell’area del Naviglio Grande, il suo Temporary Restaurant, ovvero Braci by Barù. Il 10 maggio vi è stata l’inaugurazione e resterà aperto fino al 31 luglio. Ma quanto costa mangiare al ristorante Braci di Barù? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Barù, quanto costa mangiare al ristorante Braci: tutto quello che c’è da sapere

Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che il 10 maggio 2022 hanno preso parte all’inaugurazione di Braci, il locale di Barù, che resterà aperto fino al 31 luglio. Tra le persone presenti molti ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, tra cui Giucas Casella e Jessica Selassié.

Un evento immortalato sui social e che ha destato l’interesse di molti che si chiedono quanto costi mangiare al ristorante Braci by Barù. Ebbene, in base a quanto riportato da FunWeek, si tratta di prezzi non proibitivi, con i panini che ad esempio costano 12 euro l’uno. Il costo dei primi, a quanto pare, oscilla tra i 10 e i 12 euro, mentre i contorni hanno un prezzo che va da 8 euro fino a massimo 12 euro.

Sempre in base a quanto riportato su FunWeek, il piatto più costoso è a quanto pare il Butterfly di Calamaro con battuto alle erbe, per un prezzo pari a 18 euro. Ma non solo, è possibile usufruire anche dell’offerta pranzo, ovvero Primo, acqua e caffè per un costo pari a 10 euro. In alternativa è possibile optare per Secondo, acqua e caffè per 12 euro.