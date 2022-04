Quanto guadagna Barù, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Ecco le informazioni disponibili in merito.

Concorrente della sesta edizione del GF Vip, sono in molti ad essere curiosi di sapere quanto ha guadagnato Barù nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Finito di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù è riuscito, nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, a farsi apprezzare e conoscere dal pubblico a casa.

Terzo classificato, non crea stupore che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Barù: chi è, altezza, carriera

Nome: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 28 maggio 1981

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Nato il 28 maggio 1981, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù, è del segno zodiacale dei Gemelli. Nipote di Costantino della Gherardesca, entrambi hanno studiato in un collegio in Svizzera.

Enologo ed esperto di cucina, ha studiato presso l’Università di San Diego dove si è laureato in storia per poi specializzarsi proprio in enologia durante un viaggio in Argentina. Nel 2012 diventa noto grazie alla sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Costantino della Gherardesca.

In seguito ricopre il ruolo di giudice di Cuochi e Fiamme, mentre nel 2022 ha preso parte, in veste di concorrente, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini, dove si è classificato terzo.

Barù: vita privata, ex, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, si sa davvero ben poco della vita privata di Barù. In passato ha avuto una relazione con la conduttrice Victoria Calbello, con cui è finita nel 2013. Tra i suoi flirt più famosi, poi, si cita quello con Maria Carla Boscono.

“Lui è uno chef importante e molto affascinante e, per chi interessato, è anche single“, ha detto Alfonso Signorini nel presentare Barù agli altri concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è finito al centro dell’attenzione per via della sua vicinanza a Jessica Selassié, con i fan che sperano che i due proseguano la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Lo stesso Barù, ospite a Verissimo, parlando del suo rapporto con Jessica Selassiè, vincitrice del reality, ha dichiarato: “Lei è fantastica, è una donna simpatica, intelligente. E ha anche dimostrato di essere una bella persona, pura, pulita“.

Barù: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Barù, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato: “Ho accettato il Grande Fratello per i soldi, mi hanno pagato, poi c’erano di mezzo le vacanze di Natale ed io odio il Natale e fare i regali di Natale. Lì mi pagavano e risparmiavo pure sui regali. E poi va beh, come sfida per me stesso“.

A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, i compensi risultano differenti a seconda della popolarità del concorrente. In particolare dovrebbero oscillare tra i 3 e i 10 mila euro a settimana.

A determinare il guadagno finale, quindi, è il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni che circolano in rete e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Barù.

Barù: Instagram

Barù è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta moltissimi follower con cui condivide spesso scatti e video.