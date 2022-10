Very Mobile spiazza tutti, è sua l’offerta dell’anno: il prezzo di un cappucino

Oggi più che mai il mercato del mobile è assolutamente preda delle super offerte periodiche dei vari gestori. La dinamica è prettamente quella.

Al giorno d’oggi, lo smartphone, il suo utilizzo, la necessità che in molti casi impone spinge il cittadino a guardarsi intorno alla ricerca della migliore offerta sul mercato. Il contesto del mobile con numerosi gestori ormai a farsi la guerra a colpi di promozioni da sogno è più che ma impostato in questo preciso modo. Gli utenti, quindi sono sempre alla ricerca delle migliori condizioni possibili per far “volare” letteralmente il proprio smartphone.

Un’offerta che farà letteralmente sobbalzare i cittadini. Ultimamente il mercato è un po’cosi, sempre alla ricerca della giusta risposta da dare agli utenti, impegnati più che mai a considerare ogni aspetto delle promozioni disponibili per far rendere al meglio il proprio smartphone. In questo caso protagonista assoluta è Very Mobile. Una promozione di certo non attesa da tutti che ha ad ogni modo dato al mercato una scossa non indifferente.

Minuti di chiamate, dati da scaricare per le vostre infinite connessioni al web ,sms e tutto quanto previsto dalle offerte. La promozione ovviamente è limitata, si parla di un arco di tempo che va dal 29 novembre al 27 ottobre, un mese insomma per tutti i nuovi clienti di Very Mobile di passare ad un’offerta letteralmente imperdibile. L’importo è di quelli che non si possono assolutamente ignorare, anzi, l’intera promozione è tutta letteralmente da prendere la volo.

A diffondere la notizia della nuova promozione targata Very Mobyle ci pensa la stessa azienda oltre che svariati siti web del settore tra ii quali “Mondomobileweb”. Secondo il portale in questione, infatti, l’offerta sarebbe “riservata soltanto a chi porta il proprio numero presso l’operatore virtuale“. In questo specifico caso i costi di attivazione saranno letteralmente abbattuti. Numerose inoltre sono le opzioni utilizzabili per passare al gestore virtuale. Le modalità di scelta insomma, non mancano.

Very Mobile spiazza tutti, è sua l’offerta dell’anno: 4,99 euro al mese dopo il rinnovo

Cosi come anticipato nel caso della promozione in questione il costo dell’attivazione risulterà per il nuovo cliente completamente gratuita. Le opzioni disponibile saranno da considerare diverse in base alla provenienza del cliente che accetterà di sottoscrivere l’offerta. Per tutti coloro, infatti, che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ed altri operatori virtuali, esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu, saranno disponibili le seguenti offerte:

Very 4,99 30 Giga MNP : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 4,99 euro al mese.

Very 5,99 MNP: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.

Very 6,99 MNP : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 6,99 euro al mese.

Very Special 7,99 MNP: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese.

Very 8,99 MNP : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 8,99 euro al mese.

Very 9,99 MNP: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

Discorso diverso, invece per i clienti che provengono da TIM, Vodafone, WindTre, ho., Kena e Spusu. I questo specifico caso sono previste le segueti offerte:

Very 11,99: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 11,99 euro al mese.

Very Special 13,99 : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 13,99 euro al mese.

Very Special 13,99 : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati e 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 4G a 1,99 euro per il primo mese, poi si rinnova a 13,99 euro al mese. Very Mobile: servizio prepagato ricaricabile dell'operatore telefonico Wind Tre(gruppo CK Hutchison). Servizio che sfrutta la rete WindTre in 4G con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

Inoltre, acquistando una nuova sim ricaricabile Very Mobile on line non ci sarà alcun costo. Acquistando invece la stessa sim presso uno dei punti vendita fisici sarà prevista una tariffa di 5 euro. L’offerta insomma è chiaramente imperdibile. Il tempo stringe e già si prevedono migliaia di sottoscrizioni per la nuova incredibile promozione Very Mobile.