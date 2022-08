Iliad irrompe sul mercato: la super offerta 5G anche nella tua città

Con l’estate ormai entrata nel vivo tornano le super offerte dei gestori telefonici. Iliad come sempre monopolizza il mercato.

Con il mese d’agosto, il momento di massima, se cosi si può dire della stagione estiva, arriva puntuale l’offerta Iliad per la telefonia mobile. Iliad Flash 150, torna più appetibile che mai. Dal 2 agosto e fino al prossimo 15 settembre, sarà infatti possibile ai nuovi e vecchi clienti del gestore telefonico sottoscrivere la nuova offerta. Inoltre interessanti novità in merito alla copertura 5G in nuove città italiane.

L’offerta Iliad Flash 150 è di nuovo sul mercato, dal 2 agosto fino al prossimo 15 settembre nuovi e vecchi clienti potranno sottoscrivere il passaggio alla nuova proposta del gestore che ormai da anni è leader assoluto del mercato della telefonia mobile. Interessate inoltre la copertura assicurata con il 5G per sempre più città italiane. L’offerta in questione è attivabile attraverso la stessa piattaforma Iliad oppure presso le Simbox presenti negli store Iliad o in quasi tutti i centri commerciali del paese.

L’offerta in questione è inoltre gestibile anche attraverso il pagamento in contanti presso gli Iliad Point nei punti Snaipay convenzionati. In alternativa attraverso il canale Iliad Express disponibile cosi come anticipato in supermercati, ipermercati, negozi di elettronica e Bookstore. L’offerta prevede al costo di 9,99 euro al mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile anche sotto rete 5G.

Come sempre il costo dell’offerta può essere addebitato su conto corrente o comunque gestibile con l’utilizzo di carta di credito o bancomat. L’addebito dell’offerta, come abitualmente avverrà nelle 24 o 48 ore precedenti alla data di rinnovo effettivo. L’offerta inoltre prevede minuti illimitati verso i numeri di rete fissa di specifici paesi.

La lista completa dei paesi raggiungibili su rete fissa gratuitamente grazie all’offerta in questione sono i seguenti: Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

Iliad irrompe sul mercato: le altre novità previste per i prossimi mesi

L’offerta che prevede un costo di attivazione di 9,99 euro prevede inoltre chiamate gratuite su numeri fissi in Usa e Canada. La promozione, inoltre, cosi come anticipato prevede la navigazione su rete 5G. Il rafforzamento delle reti per l’appunto della nuova e più efficiente connessione raggiunge oggi complessivamente 52 città sul territorio italiano, contro le 27 di qualche mese fa.

Ad oggi, quindi, la copertura 5G nel nostro paese è presente nelle seguenti città: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Le varie opzioni che andranno a caratterizzare l’offerta sono le classiche che già da tempo conosciamo. Va ricordato inoltre che l’offerta può essere sottoscrivibile anche da chi è già cliente Iliad tranne che in rarissime situazioni. Il tutto è ben illustrato sul portale Iliad. Una offerta che definire interessante sarebbe davvero poco. Un vero e proprio colpo da maestro da parte del gestore ormai leader assoluto della rete mobile italiana e non solo. Efficienza e convenienza fanno di Iliad uno dei gestori maggiormente apprezzati in Italia e non solo. La nuova offerta, c’è da scommetterci otterrà il solito incredibile successo.