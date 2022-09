Monete, i tesori della vecchia lira: il taglio da 50 che vale un’auto nuova

By

Monete che hanno fatto la storia del nostro paese. Esemplari unici, oggi tra i più ricercati tra i collezionisti di tutto il mondo.

Il discorso legato al collezionismo di monete può per certi versi rivelarsi in un certo senso davvero infinito. Negli ultimi anni, sempre più esemplari rientrano tra gli obiettivi preferiti dei collezionisti che con a disposizione sempre maggiori mezzi hanno di fatto la possibilità di saperne sempre di più. Un universo in continua espansione insomma, oggi, più che mai.

Al giorno d’oggi ritrovarsi ad essere un collezionista di monete, non è certo la cosa più semplice di questo mondo. Nel recente periodo, l’avvento della rete ha letteralmente rivoluzionato numerosi aspetti di questo complicato contesto. Il mercato, al centro di tutto è capace di lanciare alle stelle la valutazione di un dato esemplare e poi magari non riconoscere ad altri lo stesso trattamento. Ingranaggi complessi, valutazioni sempre in evoluzione.

Il web ha offerto ai collezionisti di tutto il mondo, ma anche ai semplici appassionati, la possibilità di cimentarsi con esemplari d’ogni tipo, approfondirne storie, descrizioni, valutazioni. La rete offre oggi la possibilità di dare vita a vendite e cessioni di monete in forma assolutamente privata, oppure passando per aste organizzate dagli stessi gestori di specifici portali di collezionismo. Una nuova epoca insomma per chi vive di certe passioni.

Tra gli esemplari maggiormente ricercati dai collezionisti di tutto il mondo troviamo come sempre quelli appartenuti alla vecchia lira. La moneta che lungo tre diversi secoli ha accompagnato la storia del nostro paese. Le sue vicende, le tragedie, gli attimi drammatici e quelli di grande speranza e ripresa. Al giorno d’oggi, gli esemplari della vecchia lira, cosi come anticipato, sono tra i più apprezzati e di conseguenza ricercati dagli amatori del genere.

50 Vecchie Lire uguale 25 mila Euro, è davvero possibile? Sì, se trovi questa moneta

Tra gli elementi capaci di far schizzare alle stelle la valutazione di un determinato esemplare possiamo trovare ad esempio la data di conio. Attraverso di essa si può chiaramente risalire al contesto socio politico e di conseguenza aggiungere allo stesso esemplare un particolare prestigio, fascino, elementi che chiaramente vanno ad influire su quella che è la potenziale valore dello stesso esemplare in questione. Occhio inoltre alla tiratura.

Pochi esemplari in circolazione fanno ovviamente aumentare il prezzo della stessa moneta. Il soggetto inoltre, nel caso di commemorazioni di personaggi storici o di eventi, oppure di semplici riferimenti, allegorie. Anche in questo caso insomma il campo è davvero vasto. In ultimo altro fattore assolutamente determinante è quello relativo alla presenza di eventuali errori di conio, difetti insomma, capaci di rendere quello specifico esemplare assolutamente unico al mondo.

Tra gli esemplari più ricercati in assoluto troviamo un taglio da 50 lire assolutamente unico nel suo genere. Parliamo della serie nata nel 1954, con la rappresentazione de Dio Vulcano che batte il ferro su una incudine. Nel caso specifico però dell’esemplare raro, troviamo una situazione leggermente diversa. L’immagine dell’incudine in questione prende tutto lo spazio della moneta a differenza di quello che accade rispetto al classico esemplare.

Questo raro esemplare, ad oggi, può valere una vera e propria fortuna. Se conservato in ottime condizioni di conservazione possiamo trovarci di fronte ad una cifra molto vicina ai 25mila euro. Caratteristiche che insomma possono far letteralmente far volare la valutazione stessa di un singolo esemplare. Tratti unici capaci di restituire a quella specifica moneta qualcosa di unico, intrigante, affascinante. Uno dei pezzi più pregiati del repertorio della vecchia lira insomma, e non solo.

Praticamente il prezzo medio di un’auto nuova. Cosa aspettate insomma a cercarlo in lungo ed in largo, la vostra vita potrebbe cambiare, con questa moneta, da un momento all’altro.