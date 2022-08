Allerta meteo, importanti cambiamenti in vista: non dobbiamo più avere paura

Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda le allerte meteo che potrebbero aiutare a limitare i danni in caso di maltempo. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Al fine di far fronte ai sempre più frequenti eventi di maltempo, la Protezione Civile sta mettendo a punto un servizio che potrebbe aiutare ad avvisare tempestivamente le persone, limitando così i possibili danni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da oltre due anni a questa parte, purtroppo, ci ritroviamo a dover fare i conti con tutta una serie di eventi negativi, come ad esempio il Covid e il preoccupante aumento dei prezzi. Tutti fattori che hanno un peso non indifferente sulle nostre vite, sia dal punto di vista sociale che economico. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione sono i tanti e anche sempre più frequenti eventi atmosferici estremi, come alluvioni e nubifragi.

Quest’ultimi, come tristemente noto, finiscono spesso per arrecare danni ingenti. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono importanti cambiamenti in vista per quanto concerne le allerte meteo che potrebbero aiutare a limitare i danni in caso di maltempo. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Allerta meteo, importanti cambiamenti in vista: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, vi sono importanti cambiamenti in vista per quanto concerne le allerte meteo che potrebbero aiutare a limitare i danni in caso di maltempo. Ma cosa c’è da aspettarsi? Ebbene, come riportato da Il Giornale, la Protezione Civile intente mettere a punto un nuovo servizio grazie al quale poter avvisare tempestivamente i cittadini, tramite sms, in caso di arrivo di alluvioni e nubifragi.

In base alle ultime notizie in merito, sembra che per poter usufruire di tale importante servizio non sarà necessario registrasi su alcuna piattaforma. Il messaggio in questione, infatti, verrà inviato tempestivamente a tutti i telefoni che risultano agganciati dalle reti di comunicazione in una determinata area.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, il capo ufficio stampa della Protezione civile, Pierfrancesco Demilito, ha sottolineato come: “Ci lavoriamo da tempo e stiamo mettendo a punto la questione più complessa, quella dei perimetri. Speriamo che possa essere operativo a breve“.

Al momento comunque, è bene ricordare, tale servizio è ancora in fase di sperimentazione. Non resta quindi che attendere e vedere quando farà il suo debutto, contribuendo in questo modo ad avvisare immediatamente i cittadini nel caso in cui venisse emanata un’allerta nell’area di riferimento.