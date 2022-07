Gratta e vinci, in pochi secondi è cambiato tutto: galeotta la spesa al supermercato

Tempi difficili per i cittadini. In certi momenti però la speranza è viva più che mai, questo succedé, spesso giocando.

In certe condizioni giocare in qualche modo vuol dire forse affidarsi alla speranza, forse porta in qualche modo a considerare nuovi aspetti, immaginare nuove condizioni, tutto insomma potrebbe apparire in modo completamente diverso. Il gioco, chiaramente con la massima moderazione potrebbe portare ogni singola persona ad avere maggiore speranza nel futuro. Questo è poco ma sicuro.

Quello che è successo al protagonista di questa vicenda ha davvero dell’incredibile. Un biglietto Gratta e vinci acquistato quasi per caso, una sorta di rito consumato cosi, in pochi secondi. Il Gratta e vinci spesso diventa un semplice rito. Qualcosa che accompagniamo al caffè oppure all’acquisto quotidiano del giornale o delle sigarette. Ci troviamo di fronte insomma ad una vera e propri abitudine che però potrebbe cambiarci la vita, di colpo.

Spesso i cittadini, gli abituali giocatori insomma, si lasciano abbindolare da quello che in genere si legge sul web, su qualche particolare sito insomma. La possibilità di scegliersela la fortuna andando ad indagare numeri di serie e quant’altro. Le possibilità di vincita che insomma aumenterebbero se si sceglie questo o quel biglietto. Chiaramente il tutto è pura fantasia, non esiste tecnica ne ragionamento, è tutto destino, fortuna, o come vogliamo chiamare ciò.

Un Gratta e vinci potrebbe cambiare la vita al fortunato vincitore di turno, questo è poco ma sicuro. Oggi più che mai il cittadino insomma avverte l’esigenza vera e proprio di provare a sfidare la sorte acquistando un biglietto da grattare in pochi secondi. Il tutto insomma come una sorta di rito, come qualcosa che si sente l’esigenza di sfidare per puro gusto in alcuni casi, la sorte, il destino, e magari alla fine avere la meglio su tutto.

Gratta e vinci, in pochi secondi tutto è cambiato: ecco quanto ha vinto il fortunato giocatore

Il giocatore in questione, cosi come spesso gli capitava ha acquistato il suo solito biglietto Gratta e vinci, solo che stavolta le cose sono andate diversamente. Stavolta è stato lui alla fine a gioire, ad urlare di gioia per una somma che di certo gli cambierà la vita. Ci troviamo di fronte a sensazioni indescrivibili, qualcosa che non può essere semplicemente raccontata. Più che mai, in certi momenti, acquisire consapevolezza di quello che sta accadendo è forse la cosa più importante di tutte.

Il fortunato giocatore è un uomo di Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti, il bottino che è riuscito a portarsi a casa è di ben 3 milioni di dollari. Micheal Staub, questo è il nome del fortunato giocatore ha acquistato il suo biglietto fortunato Fabulous Fortune presso il Perry’s Market di Mint Hill. Prezzo del biglietto in questione 30 dollari. Al momento di ritirare la vincita presso gli uffici della lotteria nazionale, l’uomo ha però deciso di optare per la cifra forfettaria.

Il concorso infatti prevede di ricevere la somma di 1,8 milioni di dollari in un’unica situazione invece dei 3 milioni attraverso periodiche rate. Al netto delle tasse poi la cifra ricevuta diventa pari a circa 1,3 milioni di dollari. La lotteria nazionale, l’ente che insomma gestisce il tutto ha informato i cittadini che fino a questo momento sono stati assegnati ben 6 premi da 3 milioni di dollari e 18 premi da 100mila dollari. Restano da assegnare 4 premi da 3 milioni di dollari e ben 15 premi da 100mila dollari.

Si vince insomma e lo si fa anche nel migliore dei modi. I cittadini resistono alla crisi spesso intavolando giocate di tutto rispetto, giocate che cambiano loro la vita. Momenti magici insomma, di quelli che non si dimenticano più. Il momento in cui, realisticamente, la nostra vita cambia per sempre.