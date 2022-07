Da Lidl l’estate vuol dire risparmio: il nuovo volantino è irresistibile, attenti al 25 luglio

Una ondata di convenienza in concomitanza con l’estate. Il vento di Lidl soffia sulle tasche degli italiani che ringraziano

Uno dei marchi di supermercati più amati dagli italiani. L’azienda tedesca, leader nel settore dei discount da molti anni ormai ha piantato solidi radici nel nostro paese. I clienti, i cittadini italiani e non solo, in questo caso apprezzano e non poco le continue offerte proposte loro. Prodotti spesso introvabili altrove che assicurano il giusto mix qualità/prezzo.

Le ultime iniziative dell’azienda tedesca hanno fatto davvero tanto parlare nel nostro paese. Un successo per molti incredibile ad esempio per le scarpe Lidl di qualche mese fa, un prodotto da subito destinato al campo dei collezionisti con gli articoli letteralmente esauriti in pochissimi minuti. In ultimo le cronache ci hanno raccontato dell’importantissima iniziativa che riguarda addirittura al vendita di un’auto elettrica con rata mensile preimpostata.

Un’azienda insomma che guarda lontano e che consente ai suoi affezionati clienti di trovare presso i propri store qualsiasi tipologia di articolo. Abbigliamento, elettrodomestici, ogni cosa da Lidl è di fatto acquistabile a prezzi sempre vantaggiosi e soggetti a continue ed interessantissime offerte. Il punto di forza del marchio è forse proprio questo, vastità di scelta, una qualità realisticamente certificata ed i prezzi sempre incredibilmente vantaggiosi.

Le sorprese però non sono certo finite qui, ultimi giornii d’attesa prima dell’arrivo del nuovo volantino Lidl con tantissime sorprese per i clienti più affezionati e non solo. I prezzi chiaramente, la convenienza smisurata saranno al primo posto. Gli italiani attendono con ansia insomma la prossima settimana per poter potersi finalmente confrontare con le tante promozioni messe in campo dal marchio tedesco tra i leader assoluti del mercato italiano.

Da Lidl l’estate vuol dire convenienza: tutte le offerte in campo dal prossimo 25 luglio

Tra le offerte dell’estate di Lidl troviamo ad esempio il fantastico ventilatore da tavolo al prezzo di soli 20 euro, chiaramente in base alle disponibilità, considerato che l’articolo è andato finora letteralmente a ruba per la praticità e la convenienza dell’affare. Le altissime temperatura e le funzionalità del ventilatore in questione, con tre velocità selezionabili hanno permesso all’oggetto stesso di essere venduto ad una velocità davvero impressionante.

Gli sconti Lidl chiaramente non finisco qui. Massima attenzione per chi parte per le vacanze ed ha chiaramente bisogno di tutto l’occorrente per sostenere in un certo senso i giorni di meritato riposo. Da sottolineare inoltre l’attuale promozione che vede fino al prossimo 24 luglio numerosi sconti per quel che riguarda il reparto alimentare con un occhio di riguardo alle carni da griglia, in questo periodo dell’anno particolarmente scelte dagli italiane per le proprie grigliate all’aria aperta.

Ma non è tutto alimentari insomma e dal prossimo 25 luglio partono le imperdibili offerte in tutti gli altri settori di vendita. Ogni reparto avrà la sua bella promozione ed un motivo in più per essere visitato. Ecco la lista dettagliata delle offerte che Lidl proporrà ai suo clienti tra qualche giorno:

Amaca o Zanzariera da Campeggio – 11,89€

Bastoni Telescopici da Trekking – 2 pezzi – 22,99€

Set Ciotola, Piatto o Posate per Insalata – 2 pezzi – 0,99€

Set Ciotole con Coperchio – 3 pezzi – 8,99€

Coltellino Multiuso/Posate da Campeggio – 4,99€

Coltellino Tascabile – 4,99€

Fornello o Lampada da Campeggio a Gas – 14,99€

Lampada LED Multifunzione – 9,99€

Sacco a Pelo – 19,99€

Sedia Pieghevole da Spiaggia – 12,99€

Numerosi gli sconti, visto il periodo anche per quel che riguarda il reparto giardinaggio. Tanti attrezzi e prodotti da acquistare per la cura del verde di casa vostra:

Cesoia Ricaricabile per Erba o Cespugli – 17,99€

Catena di Ricambio per Motosega – 9,99€

Cuscini per Esterni – 50×50 cm – 5,99€ cad.

Lanterna Ddecorativa LED per Esterni – 7,99€

Forbici per Potatura – 3,99€

Marsupio da Giardinaggio – 6,99€

Motosega Elettrica – 69€

Ombrellone da Giardino – diametro 260 cm – 59€

Scaffale in Legno per Fiori e Piante – 19,99€

Sedia Sdraio da Giardino – 59€

L’estate di Lidl si prospetta assolutamente travolgente insomma. Le offerte fanno già impazzire gli italiani. Ancora pochi giorni e gli store saranno pieni più che mai per le imperdibili promozioni.