Lidl ti offre l’auto nuova a piccole rate: incredibile ma vero!

La nuova frontiera nella vendita delle auto. Il supermercato farà da tramite. Tutto davvero possibile? La ultime in merito.

Una nuova frontiera per il mondo dei supermercati, qualcosa di rivoluzionario alla quale chissà se i clienti prima o poi ci si abitueranno. Guardare al supermarket come a quel posto in cui è davvero possibile acquistare qualsiasi cosa. In questo senso la fascia di pioniere nell’ambito specifico spetta sicuramente ad una specifica catena di grandi magazzini notoriamente fornita di qualsiasi articolo.

Il marchio tedesco Lidl, cosi come abbiamo imparato a comprendere nel corso degli anni è di certo tra i più innovativi in assoluto. Non parliamo soltanto di quanto questo nome sia effettivamente una sorta di garanzia nel suo specifico contesto di vendita, ma anche di come sempre questo nome riesca ad essere associato ad un modo di fare impresa, di proposta alla clientela completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere con altre aziende.

In Germania, nel paese in cui nasce per l’appunto la grande avventura dei discount Lidl, noti anche per la forte presenza nella vendita di utensili, elettrodomestici, abbigliamento e quant’altro, si è partiti con una tipologia di vendita che forse nessuno si aspettava. Le auto elettriche. Lidl per l’appunto da qualche tempo ha avviato presso i suoi store la proposta al pubblico di una microcar elettrica. Stiamo parlando in un certo senso di quella che sarà l’auto del futuro.

Stiamo parlando di un modello d’auto che si chiama Elaris Finn. Stiamo parlando di una tipica auto elettrica prodotta in Cina. Lidl insomma ancora una volta passa alla vendita di prodotti che in qualche modo non ti aspetti, con l’intento di creare un vero e proprio vortice di domanda, cosi come avvenuto ad esempio in altre occasioni in cui la nota azienda ha messo in vendita prodotti che hanno permesso alla clientela di identificare fedelmente lo stesso oggetto al marchio stesso di supermarket.

L’auto al supermercato? Ecco di quale modello specifico stiamo parlando

Elaris Finn, si di diceva, prodotto cinese lanciato nel paese asiatico nel 2019. Da poche settimane insomma il marchio è sbarcato in Europa proprio attraverso Lidl. Nel complesso parliamo di un’automobile dalla linea molto semplice per quel che riguarda gli esterni, ma che all’interno custodisce tutto ciò che in qualche modo è giusto appartenga ad i tempi che viviamo. Tecnologia e servizi, cosi si potrebbe sintetizzare il tutto. Apple CarPlay e Android Auto, chiaramente presenti e pronti a rapire i gusti e le attenzioni dei clienti.

Stiamo parlando di una automobile che in Europa trova la sua principale rivale, per quel che riguarda la tipologia di prodotto, stiamo parlando della Citroen Ami, che ad oggi consta tra incentivi e tutto circa 5mila euro. In questo caso però siamo ben lontani dalla livello tecnologico offerto rispetto al modello cinese, fornito per l’appunto di monitor interno a differenza di quello europeo. 45 CV per la Elaris Finn, potenza simile alla Dacia spring, altro modello dello stesso target automobilistico. La velocità massima raggiungibile è di 115 km/h.

300 km di autonomia per questo modello d’automobile che certamente farà impazzire i clienti di Lidl di mezza Europa. In Germania la Elaris Finn è venduta ad un prezzo davvero incredibile. 222 euro al mese con ben 10mila km inclusi per un anno, offerti da Like2Drive. Anche in Francia è avvenuto qualcosa di simile, la Citroen Amy per l’appunto è stata venduta dalla nota catena francese Darty. Un concetto insomma al quale bisognerebbe abituarsi, considerata la portata stessa di determinati affari. Una nuova frontiera insomma, un nuovo modo di vedere e percepire le cose.

Dalla Germania con furore, insomma. Modello cinese di grande impatto su quella che potrebbe essere la potenziale clientela. L’idea tedesca, per ora, apparirebbe vincente, chissà se presto tutto questo sarà possibile anche nel nostro paese.