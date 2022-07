Superbonus 110%, è possibile sostituire gli infissi? Facciamo chiarezza

È possibile sostituire gli infissi usufruendo del Superbonus 110%? Meglio far chiarezza onde evitare spiacevoli inconvenienti.

La casa è senz’ombra di dubbio il punto di riferimento per ognuno di noi, dove poter essere sempre noi stessi, lontani da occhi indiscreti. Vista la sua importanza, pertanto, non crea stupore il fatto che si presti sempre molta attenzione alle possibili agevolazioni per la propria abitazione. Tra queste ad esempio si annovera il Superbonus 110%.

A proposito di quest’ultimo abbiamo già visto che giungono importanti novità da parte del governo che sarebbe intenzionato a non stanziare ulteriori risorse per prorogare tale misura. Se tutto questo non bastasse, diversi sono i dubbi in merito, con molti che, ad esempio, si chiedono se, ed eventualmente in quali casi, sia possibile sostituire gli infissi usufruendo del Superbonus 110%. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superbonus 110%, è possibile sostituire gli infissi? Ecco cosa c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi se, ed eventualmente in quali casi, sia possibile sostituire gli infissi usufruendo del Superbonus 110%. Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, è bene sapere che nel caso in cui vi sia un accordo tra condomini è possibile inserire l’acquisto delle nuove finestre come intervento trainato.

Questo, ovviamente, a fronte di uno o più lavori trainanti. Come stabilito dall’articolo 119 comma 2 del Decreto Rilancio, infatti, è possibile sostituire gli infissi solo se si tratta di un intervento trainato. Ma non solo, si deve trattare di un intervento di sostituzione.

Non è possibile invece beneficiare di tale agevolazione in caso di nuova installazione. Ne consegue che nel caso in cui si desideri installare delle nuove finestre non è possibile approfittare della detrazione grazie al Superbonus 110%. Eventualmente, invece, si deve optare per la richiesta di altri bonus, come ad esempio la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Un aspetto, quella inerente la possibilità di poter beneficiare di tale bonus solo per sostituire vecchi infissi, che non deve essere di certo sottovalutato. Questo in quanto, in caso di errori, si rischia di dover fare i conti con spiacevoli conseguenze.