Totti e Ilary Blasi, finisce la favola: l’impero milionario da dividere dopo l’addio

Finisce la storia d’amore da favola tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione che porta a dover dividere, dopo l’addio, anche il loro impero milionario.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio e ora la coppia dovrà fare i conti anche con la separazione del loro patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“. Sono queste le dichiarazioni rilasciate all’Ansa da Ilary Blasi per rendere noto la fine del matrimonio.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“, ha dichiarato dal suo canto l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. La fine di una storia d’amore da favola, che ha sconvolto un po’ tutti, con la coppia che ora dovrà fare i conti anche con la separazione del loro patrimonio milionario. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Totti e Ilary Blasi, l’impero milionario da dividere dopo l’addio: le cifre del loro patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Considerando la carriera da calciatore di lui e da conduttrice di lei, entrambi all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Basti pensare che, stando ad alcune indiscrezioni riportate qualche tempo fa da Oggi, sembra che il cachet di Ilary Blasi in qualità di conduttrice de L’Isola dei Famosi sia pari a ben 50 mila euro a puntata. Per la conduzione del Grande Fratello Vip, inoltre, avrebbe percepito ben 650 mila euro per l’intera durata del reality.

Ma non solo, come stimato da Qui Finanza, Francesco Totti avrebbe percepito ben 84 milioni di euro in 25 anni di carriera. Se tutto questo non bastasse, Totti e Ilary Blasi hanno anche svariate società in comune. Entrando nei dettagli, come riporta il Messaggero, al 2017 sarebbero sette quelle a nome di Francesco Totti, tra cui la holding Number ten.

A questa fa capo la società Number five, di cui il 90% delle quote sarebbe in mano a Ilary Blasi e il restante 10% a Roberto Blasi, padre della nota conduttrice. Sempre la Blasi, inoltre, deterrebbe il 90% delle quote della società sportiva dilettantistica Sporting club Totti. Il restante 10% è diviso per metà al cugino di Totti e per metà a Ivan Peruch.

Un patrimonio da urlo, quello di Totti e Ilary Blasi che dovranno dividere anche le tante proprietà di lusso. Una fine di una storia d’amore da favola, che porta anche, come spesso accade, a dover fare i conti con tutta una serie di questioni pratiche che non possono essere trascurate.