Tra le conduttrici e showgirl più amate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Ilary Blasi.

Moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, Ilary Blasi è una delle showgirl e conduttrici italiane più amate. Particolarmente apprezzata per il suo modo di condurre, all’insegna della schiettezza, l’11 marzo torna sul piccolo schermo al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Conduttrice di molti programmi di successo, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Ilary Blasi: chi è, altezza, carriera

Nome: Ilary Blasi

Altezza: 172 cm

Peso: 55 kg

Data di nascita: 28 aprile 1981

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 28 aprile 1981, Ilary Blasi è alta 172 cm, pesa 55 kg ed è del segno zodiacale del toro. Fin dalla più tenera età ha sempre mostrato una grande passione per la recitazione, tanto che a soli tre anni ha partecipato a uno spot dell’Olio Cuore al fianco della nota attrice Mariangela Melato. All’età di cinque anni, inoltre, ha preso parte a vari spot pubblicitari, per poi riaffacciarsi al mondo dello spettacolo da ragazza. Nel 1998 si è presentata alle selezioni di Miss Italia con la fascia di Miss Cinema, non riuscendo però ad aggiudicarsi la corona di reginetta di bellezza. Nonostante ciò è riuscita a dare il via ad una carriera di successo, tanto da diventare una delle conduttrici più apprezzate.

Qualche tempo dopo, infatti, entra a far parte del cast di Passaparola, dove diventa una delle famose letterine, per poi condurre Top of the pops Italia e affiancare Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un’esperienza che si è rivelata essere un importante trampolino di lancio, con la Blasi che ha poi ottenuto la conduzione de Le Iene show, diventando uno dei volti simbolo del programma. Nel 2016 conduce il Grande Fratello Vip, mentre dal 19 settembre al 24 ottobre 2019 ha condotto Eurogames. Quest’ultimo si presentava come una versione rivisitata e rinnovata dei Giochi senza frontiere. Nel 2021, inoltre, Ilary Blasi torna sul piccolo schermo alla conduzione della nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Ilary Blasi: vita privata, figli, marito

Particolarmente riservata, della vita privata di Ilary Blasi si sa ben poco. Come risaputo è sposata, dal 2005, con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, ovvero Cristian, nel 2005, Chanel nel 2007 e Isabel nel 2016. A proposito del rapporto con il marito, ospite di Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo andata in onda il 13 marzo 2021, Ilary Blasi ha dichiarato: “Il nostro è un rapporto che costruiamo ogni giorno. Il dialogo poi è fondamentale. La nostra relazione negli anni è cresciuta con noi“.

Per poi aggiungere: “Francesco mi guarda ancora con gli stessi occhi del primo giorno“. Soffermandosi sui figli, inoltre, ha affermato: “Fortuna che c’è la piccolina che ci fa sentire giovani, perché ormai gli altri due vivono una vita loro, indipendente. Vederli così grandi ci fa capire lo scorrere del tempo“. Ha quindi proseguito: “A Chanel auguro l’indipendenza perché indipendenza è sinonimo di libertà. A Cristian invece di essere sempre curioso“.

Ilary Blasi: quanto guadagna, cifre e patrimonio