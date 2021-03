Attrice, conduttrice televisiva e cantante, ecco quanto guadagna la signora della musica italiana Iva Zanicchi. Svelata la cifra che non ti aspetti.

Conosciuta con il soprannome del’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi è considerata un vero e proprio mostro sacro della musica italiana. Tra le voci più amate e conosciute, è anche un’apprezzata conduttrice televisiva e attrice italiana. Celebre personaggio del piccolo schermo, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Iva Zanicchi: chi è, altezza, carriera

Nome: Iva Zanicchi

Altezza: 173 cm

Peso: 65 kg

Data di nascita: 18 gennaio 1940

Luogo di nascita: Ligonchio

Nata a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio 1940, Iva Zanicchi è alta 173 cm, pesa 65 kg ed è del segno zodiacale del Capricorno. Sua madre era una casalinga, mentre il padre era un elettricista. Sono poche le informazioni note sulla sua infanzia, con l’artista che sembra abbia sempre nutrito fin da giovanissima una grande passione per il mondo della musica. Poco più che adolescente ha debuttato sul piccolo schermo al fianco di uno dei conduttori più amati di sempre, ovvero Mike Buongiorno. Nel 1960 partecipa a I due Campanili, celebre festival itinerante, dando così il via ad una carriera nel mondo dello spettacolo all’insegna del successo.

Nel 1961 prende parte al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, mentre nel 1962, su incoraggiamento di Gianni Ravera, si iscrive al Festival Nazionale per voci nuove di Castrocaro. Arriva quindi alla serata finale, ma non vince. Grazie alla sua voce riesce comunque ad attirare l’interesse dei discografici della nuova etichetta Ri-Fi, che le fanno pertanto sottoscrivere un contratto. Nel maggio 1963 pubblica il suo primo 45 giri contenente le canzoni Zero in amore e Come un tramonto. Nel 1965 debutta a Sanremo con il brano “I tuoi anni più belli”, per vincere nel 1967 con il brano “Non pensare a me“. A proposito della nota kermesse canora, ricordiamo che su dieci partecipazioni al Festival, la Zanicchi è riuscita a vincere tre volte, la prima volta appunto nel 1967, per poi riconfermarsi nel 1969 con il brano Zingara.

Nel 1974, invece, si riconferma con “Ciao cara come stai?“. Nel 1985 debutta sul piccolo schermo in qualità di conduttrice grazie al programma “Facciamo un affare”. Poco dopo le viene affidata la conduzione di uno dei programmi simbolo della tv italiana, ovvero “Ok, il prezzo è giusto!“. Nel 2003 ha preso parte alla 53esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fossi un tango”, prodotto da Mario Lavezzi, nel 2005 torna su Canale 5 con il programma “Il Piattoforte“. Nel corso degli anni ha inoltre preso parte a vari programmi anche in veste di opinionista, come ad esempio della sedicesima edizione del Grande Fratello. Nel 2021, invece, è una delle opinioniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotto con successo da Ilary Blasi.

Iva Zanicchi: vita privata, marito, compagno, figlia

Particolarmente riservata, della vita privata di Iva Zanicchi si sa ben poco. Nel 1967 è convolata a nozze con il produttore Tonino Ansoldi, con cui ha divorziato nel 1976. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Michela, che li ha resi nonni di due nipoti, ovvero Luca e Virginia.

Dal 1986 è sentimentalmente legata al produttore Fausto Pinna, con cui non ha mai deciso di sposarsi. A tal proposito la stessa artista, ospite qualche tempo fa a Verissimo, aveva dichiarato: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto“.

Iva Zanicchi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Iva Zanicchi. Vista la sua immensa carriera all’insegna del successo, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che stando ad alcune indiscrezioni per la sua partecipazione a L’Isola dei famosi 2021 in veste di opinionista percepirebbe circa 20 mila euro a puntata. Un’esperienza che a quanto pare le permetterebbe di portare a casa ben 400 mila euro. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non è dato sapere a quanto ammonti per l’esattezza il cachet della signora della canzone italiana.

Iva Zanicchi: Instagram

Particolarmente seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Iva Zanicchi ha un account su Instagram attraverso il quale condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.