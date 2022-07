Caro bollette, risparmiare è possibile grazie alle persiane fotovoltaiche: come funzionano e quanto costano

Contrastare il caro bollette e risparmiare qualche euro è possibile, grazie alle persiane fotovoltaiche. Ecco cosa sono e soprattutto come funzionano e quanto costano.

Sono in molti a chiedersi cosa sono e soprattutto come funzionano e quanto costano le persiane fotovoltaiche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Continua a destare preoccupazione l’aumento generale dei prezzi che pesa inevitabilmente sulle nostre tasche, andando a ridurre il nostro potere di acquisto. Proprio in tale ambito, ad esempio, abbiamo già visto che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi e contrastare il caro bollette.

A tal proposito, inoltre, interesserà sapere che a giungere in nostro aiuto in tal senso si annoverano anche le persiane fotovoltaiche. Valide alleate contro il caro bollette, sono in molti a chiedersi cosa sono e soprattutto come funzionano le persiane fotovoltaiche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Caro bollette, risparmiare è possibile grazie alle persiane fotovoltaiche: tutto quello che c’è da sapere

Tra le situazioni che destano molta preoccupazione si annovera senz’ombra di dubbio il caro bollette. A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme che diverse sono le agevolazioni messe in campo dall’esecutivo al fine di favorire l‘installazione di un impianto fotovoltaico, eolico ed energia rinnovabile.

Sempre in tale ambito, inoltre, come già detto, sono in molti a chiedersi cosa sono e soprattutto come funzionano le persiane fotovoltaiche. Queste ultime, bisogna sapere, sono in grado di bloccare il calore e allo stesso tempo ad auto produrre energia. Ma come sono?

Ebbene, al posto dei tradizionali listelli di legno o alluminio, sono presenti, appunto, delle celle fotovoltaiche in silicio. In grado di fornire un’energia da usare subito per le varie necessità quotidiane, sono in molti a chiedersi quanto costano.

Entrando nei dettagli, ad esempio, interesserà sapere che si necessita, in genere, di 50 celle per il frigorifero, con un costo pari a circa 80 euro. Servono almeno 140 celle, invece, per il condizionatore. In quest’ultimo caso la spesa da sostenere è pari a circa 200 euro. Costi, quest’ultimi, che vengono comunque ripagati con, quasi, l’azzeramento delle voci da pagare nella tanto temuta bolletta.