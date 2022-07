Il microonde può essere pericoloso: dipende dalle nostre mani

L’elettrodomestico che in qualche modo ha segnato una vera e propria svolta. Il futuro, la modernità e quel modo di cucinare.

Piccole esperienze, la scoperta di determinate tecnologie che nel tempo sono diventate specifiche invenzioni, funzionalità che prima non c’erano e poi hanno segnato una vera e propria svolta. Quanto sappiamo però realmente di tali oggetti, di tali elettrodomestici? Spesso davvero poco, e di conseguenza corriamo dei rischi nell’utilizzarli che nemmeno immaginiamo.

Tra gli elettrodomestici maggiormente utilizzati in casa, stiamo parlando di uno degli oggetti più desiderati e spesso assolutamente necessari nelle case dei cittadini di ogni parte del mondo. Oggi più che mai, l’utilizzo di tali elettrodomestici si è reso assolutamente necessario nonostante i rischi evidenti che spesso possono essere corsi ma che tante volte nemmeno si conoscono bene. Ecco cosa potrebbe accadere nella nostra cucina, cosi all’improvviso.

L’estate, la voglia e l’esigenza di far presto cosi come le dinamiche che si combinano tra loro in questa particolarissima fase, fanno in modo, tutte che l’utilizzo del forno a microonde sia assolutamente maggiore in questa fase. Pensiamo ai cibi che si vanno a congelare e che necessitano quindi di scongelamento. Pensiamo ai tempi di certo non floridi in cui risparmiare appare come una delle opzioni maggiormente considerabili attualmente.

L’elettrodomestico è pericoloso: ecco quello che potrebbe accadere per errore

Congelare e quindi scongelare nel microonde, l’oggetto del desiderio di qualsiasi famiglia in ogni angolo del mondo. Anni ed anni trascorsi dall’invenzione di questo particolare elettrodomestico. Oggi nonostante tutto ci sono ancora alcuni aspetti di esso che non conosciamo benissimo. Il riferimento è proprio all’operazione di scongelamento che in molti casi si pratica nel modo sbagliato, in quei casi specifici, quindi, il rischio è dietro l’angolo.

L’elettrodomestico in questione, scalda gli alimenti grazie alle radiazioni di onde lambda dalla grandezza di 1 mm a 30 cm, con una media di 12 cm. Frequenza definita a bassa quantità di energia. Le molecole di acqua e grasso, nelle fasi di attività del microonde assorbono le onde e vibrano, il movimento delle stesse molecole genera il calore che scalda gli alimenti. Nessun rischio radioattività perchè nel momento in cui le operazioni si fermano l’energia va dispersa.

Lo scongelamento nel microonde è qualcosa di estremamente sicuro quindi, questo perchè le stesse onde agendo in profondità rispetto al forno normale assicurano tra l’altro che le operazioni si svolgano in un tempo assolutamente ristretto. Utilizzare il microonde è assolutamente sicuro, certo, ma bisogna soltanto fare attenzione alle controindicazioni. Non utilizzare specifici materiali, ad esempio considerando i piatti che mettiamo all’interno. Non scongelare più volte uno stesso alimento.

Il rischio insomma potrebbe verificarsi nel caso in cui non si fosse attenti a rispettare quelle che sono le piccole indicazioni del caso da seguire. Detto questo è chiaramente necessario seguire con la massima scrupolosità i vari passi che portano ad un utilizzo corretto e sicuro dell’elettrodomestico. Il progresso è anche in queste apparentemente piccole cose. I rischi a volte fanno parte del gioco, ma in questo caso sono tutti ampiamente evitabili. Il microonde insomma, può non nuocere alla salute, basta utilizzarlo nel giusto modo e con la dovuta attenzione e intelligenza.