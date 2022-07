Superbonus 110%, buone notizie: 4 banche accettano la cessione del credito, c’è una sorpresa

Buone notizie per chi è alle prese con il Superbonus 110%, in quanto queste quattro banche accettano ancora la cessione del credito. Ecco di quali si tratta.

Diversi sono i dubbi inerenti il Superbonus 110%, con molti che temono di non poter più usufruire di questa possibilità. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono ancora quattro banche che accettano la cessione del credito. Ecco di quali si tratta.

Casa dolce casa, il posto sicuro in cui potersi rifugiare e staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. L’abitazione, d’altronde, si rivela essere da sempre il punto di riferimento di ognuno di noi, dopo poter essere noi stessi lontani da occhi indiscreti. Soffermandosi proprio sulla casa, tra le misure più discusse si annovera senz’ombra di dubbio il Superbonus 110%.

A proposito di quest’ultimo abbiamo già avuto modo di vedere assieme che giungono importanti novità da parte del governo che sarebbe intenzionato a non stanziare ulteriori risorse per prorogare tale misura. Se tutto questo non bastasse, già diverse banche hanno deciso di dire stop alla cessione del credito. Fortunatamente, però, ve ne sono ancora quattro che concedono tale opportunità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superbonus 110%, queste quattro banche accettano la cessione del credito: tutto quello che c’è da sapere

Diverse sono le banche che hanno deciso, almeno per il momento, di bloccare le cessioni di credito. Entrando nei dettagli, tra gli istituti interessati si citano: Banca Generali, Banca Sella, Bnl – Bnp Paribas, Bpm e Credem. Stesso discorso vale anche per Fineco, Intesa San Paolo e Unicredit.

Allo stesso tempo, come già detto, vi sono ancora quattro banche che offrono tale opportunità. Come si evince da una indagine del settimanale Plus – Il Sole 24 Ore, tra 20 istituti di credito, solo quattro istituti di credito al momento effettuano ancora la cessione del credito per per il Superbonus 110%, ovvero Bper Banca, Banco Desio, Mps e Poste Italiane.

Ovviamente, come è facile immaginare, ogni istituto di credito applica le proprie condizioni. Per questo motivo si consiglia sempre di rivolgersi direttamente alla banca o alla Posta per poter ottenere maggior informazioni in merito.