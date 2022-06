Agenti di Polizia cercasi: luogo di lavoro e (facili) requisiti

Buone notizie per tutti coloro che desiderano lavorare come agenti di Polizia, in quanto è possibile partecipare ad un nuovo concorso. Ecco l’opportunità da non perdere.

È stato reso noto un nuovo bando di concorso per chi desidera ricoprire il ruolo di agente di Polizia locale. Ma dove e soprattutto quali sono i requisiti richiesti? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Non sempre, però, riuscire a trovare un impiego risulta così semplice, così come non sempre si riesce a fare il lavoro dei sogni. Proprio in tale ambito pertanto interesserà sapere che giungono buone notizie per tutti coloro che desiderano lavorare come agenti di Polizia, in quanto è possibile partecipare ad un nuovo concorso. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, agenti di Polizia cercasi: ecco dove e requisiti, tutto quello che c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme come il posto pubblico, a quanto pare, non sia più allettante come una volta. Vi è infatti un concorso che va completamente a vuoto ormai da quasi un anno. Allo stesso tempo vi sono però posti di lavoro che continuano ad essere particolarmente ambiti.

Ne è un chiaro esempio quello di agente di polizia locale, per cui bisogna sapere è finalmente giunta per molti l’opportunità tanto attesa. Come riportato su Informazione Oggi, infatti, ad offrire questa opportunità è il comune di Battipaglia, in provincia di Salerno, che ha dato di recente il via ad un nuovo bando concorsuale per ricoprire il ruolo di agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato.

I posti messi a disposizione sono quattro, di cui uno riservato ai volontari delle Forze Armate. Per quanto riguarda i requisiti richiesti è sufficiente avere la patente di guida B. Ma non solo, bisogna avere anche il diploma di scuola superiore e un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. I soggetti interessati inoltre devono essere in regola nei confronti della leva obbligatoria. Richiesta, poi, la conoscenza di strumenti informatici, di applicazioni e della lingua inglese.

Lavoro, agenti di Polizia cercasi: come presentare domanda

Non possono presentare domanda per questa posizione, sempre come riportato su Informazione Oggi, invece, coloro che hanno prestato servizio civile in qualità di obiettore di coscienza e coloro che sono contrari al porto d’armi.

Stesso discorso anche per coloro che risultano destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione oppure che abbiano condanne o precedenti penali che non permettano di lavorare, appunto, per la pubblica amministrazione.

Una volta visti alcuni dei requisiti necessari per partecipare al bando concorsuale in questione, ricordiamo che i soggetti interessati hanno ancora tempo per inviare la propria candidatura entro il prossimo 4 luglio 2022.

A tal fine non bisogna fare altro che inviare l’apposito modulo tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it. Nel caso in cui il numero di candidati dovesse essere superiore a dieci volte rispetto ai posti messi a disposizione, allora verrà svolta una prova di tipo preselettiva.

Nel caso in cui si superi questa, allora verrà svolta una prima prova di tipo fisica. A seguire la prova scritta e per finire quella orale. In caso di dubbi, comunque, è sufficiente consultare il bando ufficiale messo a disposizione dal Comune di Battipaglia per ottenere maggiori informazioni in merito.