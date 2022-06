Lavoro, posto fisso in Comune a 1800 euro: nessun candidato

Posto fisso in Comune a 1800 euro al mese, ma nessuno si presenta al concorso indetto ormai quasi da un anno. Ecco dove.

Attenzione, il posto pubblico, a quanto pare, non è più allettante come una volta. Vi è un concorso che va completamente a vuoto ormai da quasi un anno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da più di due anni, purtroppo, ci ritroviamo alle prese con tutta una serie di eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze e sulle nostre tasche. Far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile e per questo motivo è facile capire come a rivestire un ruolo importante sia il lavoro che ci consente di ottenere il denaro di cui necessitiamo.

Proprio per tale motivo non può passare inosservata la situazione verificatasi in un Comune Italiano dove ormai da quasi un anno vi è un concorso che va completamente a vuoto. Un posto fisso in Comune a 1800 euro al mese che sembra però non interessare. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, posto fisso in Comune a 1800 euro ma nessuno si candida: ecco dove

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento, tanto da portare con sé delle ripercussioni che non passano inosservate. Diverse, d’altronde, sono le professioni e mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni, costringendo in tanti a dover trovare nuova collocazione lavorativa.

Proprio prendendo in considerazione le difficoltà del momento, quindi, non può non destare scalpore la notizia che arriva dal Comune di Bozzolo, in provincia di Mantova, dove da settembre 2021 è stato indetto un concorso per un posto a tempo indeterminato per ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico.

Un posto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio fisso pari a 1844 euro lordi al mese, che sembra però non destare interesse. Lo stesso concorso, infatti, è già andato a vuoto in precedenza, tanto da portare il Comune a posticipare più volte la data di presentazione delle domande.

Sono così giunte quattro candidature, ma uno di essi non aveva i requisiti minimi. Ma non solo, due hanno deciso di non presentarsi più alla prova, mentre l’ultimo ha consegnato il foglio in bianco.

Lavoro, posto fisso in Comune a 1800 euro ma nessuno si candida: le dichiarazioni del sindaco

“Evidentemente sono cambiati i tempi, e il posto pubblico al momento è meno allettante“, ha commentato alla Provincia di Cremona il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio. Per poi aggiungere: “Come amministrazione abbiamo messo in campo ogni energia per portare a termine questo concorso. Adesso ci muoveremo diversamente, per andare a colmare la lacuna d’organico”.