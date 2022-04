Attenzione, ritirato dagli scaffali un lotto di una crema alle nocciole di una nota marca. Ecco di quale si tratta e il motivo di questo richiamo.

In base a quanto si evince dal sito del Ministero della Salute un lotto di una crema alle nocciole di una nota marca è stato oggetto di richiamo per via della presenza di allergene non dichiarato in etichetta.

Alle prese con lavoro, famiglia, tempo libero e tanto altro ancora, non stupisce che possa capitare a tutti quanti di compiere alcuni gesti comuni, come semplicemente fare la spesa al supermercato, senza nemmeno rendersi conto di quello che stiamo acquistando. Proprio in tale ambito si invita comunque a prestare sempre attenzione alle caratteristiche dei cibi che mangiamo. Questo onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli sorprese.

Fortunatamente giungono in nostro il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori che provvedono a segnalare in modo tempestivo eventuali problemi, come ad esempio errori di etichetta. Tra questi si annovera un lotto di una crema alle nocciole di una nota marca. Quest’ultimo oggetto di richiamo per via della presenza di allergene non dichiarato in etichetta. Entriamo nei dettagli per vedere di quale si tratta e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Crema alle nocciole di una nota marca ritirata dagli scaffali: tutto quello che c’è da sapere

Tutte le volte in cui acquistiamo dei prodotti alimentari si invita a prestare attenzione alle relative caratteristiche al fine di evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. In tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori che segnalano eventuali problemi.

Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che sono diversi i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali, tra cui una crema alle nocciole di una nota marca che è stato oggetto di richiamo per via della presenza di allergene non dichiarato in etichetta.

Ma di quali si tratta? Stando a quanto reso noto da Carrefour, Unes e dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ad essere oggetto di richiamo è una crema di nocciole senza zuccheri aggiunti prodotta da un noto marchio Italiano.

Crema alle nocciole ritirata dagli scaffali: attenti a marca e lotto

Si tratta della ‘Nut Emotion’ a marchio Come mi vuoi nuts emotion venduta in vasetto da 330 grammi. Il motivo? A causa della “possibile presenza dell’allergene arachide non dichiarato in etichetta“. Il lotto oggetto di richiamo è il numero L22P013653 con data di scadenza o termine minimo di conservazione al 24 agosto 2023.

La crema in questione, inoltre, è stata prodotta dall’azienda Socado Srl nello stabilimento di via Spagna 20 a Villafranca di Verona, in provincia di Verona. Come si legge nelle avvertenze, inoltre, “si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare e restituire al negozio il prodotto con numero di lotto e termine minimo di conservazione indicati”.

Si precisa, inoltre, che “Il prodotto in questione non presenta alcun rischio per i consumatori non allergici alle arachidi“. Ma non solo, è bene sottolineare che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.