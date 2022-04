Una notizia davvero incredibile che nelle ultime ore ha gettato più di qualche preoccupazione tra i fedeli italiani e non solo.

La notizia è di quelle forti di quelle alle quali non si crede. Il web è spesso capace di tirare brutti colpi e questo è di certo uno di quelli. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non avrebbe logica ma rappresenterebbe qualcosa di assolutamente storico per la cristianità e non solo. I fedeli di tutto il mondo insomma hanno tremato per le parole lette in questi giorni.

La notizia è rimbalzata sul web cosi senza una apparente logica. Il Natale che cambia giorno, il Papa che avrebbe ufficializzato la cosa attraverso un documento straordinario e quindi avrebbe cambiato di fatto il calendario che ogni giorno scandisce i nostri giorni. Il Natale non più il 25 dicembre, tutto stravolto tutto rivoluzionato, una cosa impensabile se solo ci si accosta ad essa con la mente. Una notizia incredibile, una notizia assurda qualcosa di inimmaginabile nemmeno mai considerato lontanamente da mente umana.

In effetti la cosa sembrava un po’ troppo forte e come citato da “Bufale.net” si è chiaramente trattato di una burla, qualcosa che serviva per creare scompiglio insomma. Il sito web citato ormai specialista nello scoprire e rendere pubblici quelli che sono dei veri e propri raggiri editoriali, se cosi si può dire, è ormai pioniere del contesto citato. C’è chi si diverte a scrivere certe cose e chi vuole crederci. Qualcosa che di certo non riguarda tutti. In questo caso, diciamolo, la notizia era davvero troppo forte, quasi surreale per il contenuto.

Il 25 dicembre non sarà più Natale: il documento diffuso rappresenta chiaramente un falso

Il documento che in questi giorni ha letteralmente invaso il web è chiaramente falso. Ci troviamo di fronte ad una invenzione bella e buona per la quale è stata richiesta di certo molta fantasia. Al momento dunque i cristiani d’Italia e di tutto il mondo possono stare tranquilli, il prossimo Natale arriverà puntualmente il 25 dicembre. Una dinamica che di certo non avrebbe scombussolato soltanto i piani dei credenti, perchè diciamoci la verità ormai il Natale cosi come ricorrenza è festeggiato quasi da tutti al di la delle fedi.

Si è anche discusso in realtà circa la fattura del documento citato, cosi come è stato riprodotto. I dubbi sono subito sorti tra coloro che lo hanno analizzato per bene. “Bufale.net” in questo è davvero il massimo. Quel tipo di documento, nello specifico non poteva essere rappresentato in quel modo anche per forma e grafica, di conseguenza è chiaramente una bufala, un fake. Oggi per fortuna possiamo dire che il Natale non sarà toccato anche se nessuno ci aveva forse mai creduto realmente.

Il Papa che annulla il Natale sarebbe una cosa davvero incredibile, una scena, una immagine assolutamente storica. Data spostata, a quando poi? Natale in altro momento dell’anno sarebbe qualcosa di incredibile. La fantasia del web spesso davvero non conosce ostacoli. Molti ci sono cascati, per fortuna non tutti. Natale ci sarà come sempre a dicembre, il 25, niente è cambiato, non c’è da preoccuparsi.