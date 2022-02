Raggirare gli autovelox è l’obiettivo di tutti gli automobilisti, che hanno provato ogni genere di soluzione consigliata da un amico o reperita sul web

Questi escamotage però non si sa fino a che punto siano validi. Cerchiamo di capire se portano a dei risultati o sono solo un’ulteriore trappola.

L’autovelox è senz’altro il principale incubo degli automobilisti moderni. Il timore di potersi vedere comminata una multa da un dispositivo del genere, che alle volte magari si nota, è sempre piuttosto alto.

Per effetto di ciò in tanti provano ad intraprendere la strada della furbizia e si avvalgono dei trucchi e dei consigli su come evitarli. C’è chi si fida di qualche dritta di un amico (che magari non l’ha testata, ma ne ha solo sentito parlare) o chi al passo coi tempi si affida direttamente al vasto mondo della rete.

Autovelox, attenzione: in questo caso la multa è nulla

Cerchiamo di capire se questi trucchetti possono essere davvero degli ottimi alleati per raggiungere l’obiettivo. Iniziando da quello più rinomato, coprire la targa con spray, cd o applicare degli adesivi su alcuni numeri non sortisce alcun effetto in tal senso.

Le moderne apparecchiature di rilevazioni riescono comunque ad inquadrare la targa. Inoltre nel caso questa sia in qualche modo non leggile, si rischia anche la multa per la targa danneggiata. Al giorno d’oggi anche senza qualche cifra si riesce comunque a risalire all’automobile in questione.

Altra bufala è quella della velocità. I dispositivi di controllo sono in grado di realizzare delle istantanee di auto in movimento che viaggiano fino a 320 km/h. Difficile che qualcuno ne possieda una che possa raggiungere queste velocità.

Nemmeno la notte può essere un’alleata in tal senso. Il flash dell’apparecchiatura riesce ad illuminare l’auto, quindi è bene anche nelle ore notturne evitare di viaggiare al di sopra di una certa soglia.

L’unica vera soluzione per raggirare gli autovelox è lo Jammer radar. Il dispositivo è in grado di emettere segnali radio che vanno ad infastidire il rilevatore di turno. Al contempo però non sempre fattibile, soprattutto per due motivi basilari.

Infatti non è né legale (se si viene sorpresi si rischia denuncia, multa e decurtazione di punti dalla patente) né propriamente accessibile da un punto di vista economico. Insomma, non resta che comportarsi bene alla guida, soprattutto per tutelare l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.