L’importante innovazione adesso è realtà. D’ora in poi con pochi passaggi si potrà usufruire di un servizio utilissimo per i possessori di Postepay

L’annuncio è arrivato direttamente da parte di Poste Italiane che con questa novità spera di aprire un nuovo importante ciclo

Le offerte di Postepay sono in continua evoluzione e anche stavolta Poste Italiane ha dato sfogo ad un’idea capace di attirare l’attenzione degli avventori.

Nello specifico riguarda coloro che oltre a volere usufruire della carta prepagata, sono desiderosi di aderire anche alle proposte telefoniche dell’azienda postale. Dunque andiamo a scoprire nel dettaglio cosa comporta quest’ultima trovata e in che modo si può sfruttare.

Postepay: in cosa consiste il servizio appena istituito

In pratica Poste Italiane ha annunciato che i titolari della carta Postepay Evolution, desiderosi di attivare l’offerta Postepay Connect Back, possono fare richiesta dall’app di una sim PosteMobile.

Andando nel dettaglio il pacchetto comprende 100 Giga Internet in 4G con minuti ed sms illimitati per un costo di mensile di 10 euro. I giga di rete non consumati nel mese si trasformano in caschback per una cifra massima di 4 euro al mese, che viene automaticamente accreditato sulla Postepay del cliente.

Ma in che modo è possibile inoltrare la richiesta? Semplice. Basta accedere all’app dedicata di Postepay e cliccare sul banner presente nella home page. Il passo successivo è compilare un form dove viene richiesto il numero seriale della vecchia scheda sim (qualora sia necessaria la portabilità).

Per quanto concerne il pagamento, l’addebito avviene direttamente sulla Postepay Evolution. Quindi non c’è bisogno di effettuare ricariche manuali, il tutto è automatico, rapido ed efficace. A ciò bisogna aggiungere la possibilità di acquistare 5 Giga extra al costo di 1 euro.

Insomma, un’occasione ghiotta e piuttosto vantaggiosa, che va presa in considerazione. Certo non è semplice effettuare una scelta visto l’ampio panorama di offerte lanciate dai vari gestori presenti sul mercato.

