Iliad porta la palla in meta con la nuova super offerta da 150 giga ad un prezzo unico per sempre! Come reagiranno le dirette concorrenti?

Flash 150 è la proposta Iliad per il mese di marzo candidata come miglior offerta sul mercato. Vediamo cosa include e qual è il costo for ever.

Le grandi compagnie telefoniche si sfidano periodicamente a suon di offerte. Gli utenti si muovono in una giungla di promozioni di giga, chiamate e sms per decidere qual è la migliore e puntare al risparmio. Tra tanti rincari ci pensano Iliad, Tim, WindTre, Vodafone a dare un barlume di positività almeno sul piano delle tariffe telefoniche. Convenienza è la parola d’ordine e la scelta è vasta. Tra meno di un mese finirà la possibilità di approfittare dell’interessante super offerta Iliad chiamata Flash 150 che regala un elevato numero di giga per la navigazione su internet ad un prezzo bloccato.

Iliad presenta il ritorno di Flash 150

Con grande gioia degli utenti Iliad propone il ritorno di Flash 150, il piano tariffario che include 150 giga di internet, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. La navigazione è consentita sia in 4G che in 5G su dispositivi compatibili con rete Iliad e nelle zone coperte dalle rete 5G della compagnia francese.

Superati i 150 Gb si potrà continuare a navigare, previo consenso, a 0,90 euro ogni 100 Mb. Le chiamate illimitate, così come gli sms, sono verso tutti i fissi e mobili; sono inclusi, poi, 7 GB in roaming dedicati ad alcuni Paesi dell’Europa. A livello internazionale l’offerta prevede chiamate illimitate in oltre 60 nazioni. Inclusi nel piano tariffario troviamo il servizio “Mi richiami”, l’hotspot, nessuno scatto alla risposta, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica.

Come attivare l’offerta

Iliad permette di attivare l’offerta sia telematicamente tramite portale web della compagnia sia attraverso i totem presenti negli store di tante città italiane che nei punti vendita. Il pagamento può avvenire in contanti o con le carte di credito a seconda dell’opzione scelta. Ricordiamo che è possibile richiedere la portabilità del numero qualunque modalità di attivazione si decida di mettere in pratica.

Per procedere con l’attivazione di Flash 150 online occorrerà seguire alcuni semplici step. Il primo passo è inserire nel form il numero di telefono (in caso di portabilità), l’operatore da cui si proviene, il tipo di contratto, il numero seriale della SIM e la data di portabilità se si hanno particolari preferenze. Successivamente si passerà all’inserimento dei dati della linea, dell’indirizzo di spedizione della scheda, al riepilogo delle informazioni e alla conferma della richiesta. In pochi giorni si riceverà la nuova SIM e si potrà iniziare ad utilizzare la super offerta Flash 150.