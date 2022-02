Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stanno separando dopo dieci anni di matrimonio. Quanti soldi otterrà la nota conduttrice in seguito alla rottura?

La fine di un matrimonio coincide con l’inizio del pagamento dell’assegno di mantenimento. Quale sarà la cifra che Trussardi dovrà versare all’ex moglie e alle figlie?

Dopo dieci anni di vita coniugale, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Gli amici della coppia hanno reso noto che il rapporto risultava instabile già da qualche tempo ma ora è arrivata l’ufficialità della notizia. Gli amanti del gossip sono rimasti inebetiti dalla news ma solo per un breve attimo. Subito dopo hanno cominciato ad ipotizzare un ritorno di fiamma della bella conduttrice con il cantante Eros Ramazzotti nonché suo ex marito. Le voci, dunque, sono rimaste in silenzio giusto il tempo di ammortizzare l’annuncio. Poi sono iniziate le “indagini” sulle motivazioni dell’accaduto e le previsioni sul futuro della coppia. Ora ci si domanda quanti soldi spetteranno a Michelle Hunziker e alle sue figlie dopo la separazione.

Separazione Hunziker-Trussardi, parliamo di soldi

Al dispiacere per una separazione seguono gli interessi più venali. Tanti amanti del gossip si domandano quale sarà l’importo degli assegni di mantenimento che Tomaso Trussardi dovrà versare alla conduttrice e alle figlie. E’ obbligo sottolineare come l’ex marito non dovrà corrispondere alcuna cifra all’ex moglie data la posizione economica benestante della Hunziker nonché il suo lavoro continuativo nel settore dello spettacolo. Tomaso, però, dovrà provvedere al mantenimento delle figlie così come stabilito dalla Giurisprudenza. Entrambi i genitori, infatti devono provvedere a soddisfare i bisogni dei figli a carico fino a che non saranno in grado di provvedere autonomamente.

La cifra dell’assegno, quale potrebbe essere?

Trussardi è amministratore delegato della casa di moda che vanta il suo stesso nome. Il suo patrimonio ammonta a circa 300/400 milioni di euro con un fatturato di circa 150 milioni all’anno. Parliamo di cifre che i comuni mortali possono solamente desiderare nei sogni più intimi ma che per Tomaso Trussardi sono realtà. In base al patrimonio, dunque, è possibile ipotizzare un assegno di mantenimento per le figlie di circa 10 mila euro al mese.