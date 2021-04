Tra gli artisti più amati e conosciuti del mondo della musica italiana, ecco quanto guadagna Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti è indubbiamente uno dei cantanti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Autore di numerosi brani di successo, come ad esempio Più bella cosa e L’Aurora, vanta una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sul noto artista, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Eros Ramazzotti: chi è, altezza, carriera

Nome: Eros Luciano Walter Ramazzotti

Altezza: 185 cm

Peso: circa 75 kg

Data di nascita: 28 ottobre 1963

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 28 ottobre 1963, Eros Ramazzotti, all’anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti, è alto 185 cm, pesa circa 75 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Sin da giovane ha mostrato una grande passione per il mondo della musica e nel 1981 partecipa al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro, dove si esibisce con la canzone Rock ’80. L’anno seguente prende parte a Un disco per l’estate di Saint-Vincent con la canzone Ad un amico, per poi partecipare nel 1984 al Festival di Sanremo, dove vince la sezione Nuove Proposte, con il brano Terra promessa.

Il 1985 prende nuovamente parte alla nota kermesse canora, questa volta tra i “big” con il brano Una storia importante. Nel 1986 vince il Festival di Sanremo con la canzone Adesso tu. L’artista prosegue così con una carriera all’insegna di album e tour di successo, come ad esempio l‘album Tutte storie, uscito nel 1993. Nell’estate 1995 partecipa alla manifestazione musicale europea Summer Festival, mentre nel 1996 esce Dove c’è musica, anticipato dal brano Più bella cosa. Dopo un tour europeo, esce nell’ottobre del 1997 con due inediti, ovvero Quanto amore sei e Ancora un minuto di sole.

Il 1998 vede Ramazzotti esibirsi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e allo Stadio delle Alpi di Torino, facendo registrare in entrambi i casi il tutto esaurito. In seguito partecipa all’evento Pavarotti & Friends dove si esibisce proprio con Luciano Pavarotti in Se bastasse una canzone. Nel 1999 viene premiato ad Amburgo con l’Echo Award nella categoria Migliore artista maschile internazionale, mentre nel 2000 esce il suo ottavo album, Stilelibero. Il suo nono disco, chiamato appunto, 9, esce invece nel 2003, riuscendo anche in questo caso ad ottenere un ottimo riscontro da parte del pubblico. Nel 2004 esce Eros Roma Live, ovvero un dvd con il suo concerto allo Stadio Olimpico. Il 28 ottobre 2005 esce il suo decimo disco Calma apparente, grazie al quale riesce a vendere un milioni di copie in un mese in Europa.

Il 2008 si aggiudica, negli Stati Uniti, il premio del NIAF per il contributo dato alla musica italiana nel mondo; per poi far uscire, l’anno seguente, un disco di inediti, dal titolo Ali e radici. Nel 2011 si esibisce sul palco tedesco del Golden Kamera e vince nella categoria “Best International Music Artist”. Pubblica quindi altri album, ovvero Noi nel 2012, Noi due nel 2013 e Perfetto nel 2015. Il 19 ottobre 2018 è uscito il singolo Vita ce n’è, grazie al quale ha anticipato il quattordicesimo album omonimo. Nel gennaio 2019, inoltre, ha pubblicato il singolo Per le strade una canzone, in collaborazione con Luis Fonsi. Ma non solo, il 30 aprile 2021 ritorna sul piccolo schermo in qualità di ospite del programma Felicissima Sera, condotto da Pio e Amedeo.

Eros Ramazzotti: vita privata, ex moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Eros Ramazzotti si sa molto poco. Nel 1995 ha conosciuto Michelle Hunziker, con cui è convolato a nozze nel 1998. Dalla loro storia d’amore è nata il 5 dicembre 1996 la figlia Aurora Sophie. Il cantante e la nota conduttrice hanno in seguito deciso di separarsi, per poi divorziare nel 2009.

Ramazzotti si è in seguito sentimentalmente legato a Marica Pellegrinelli, con cui si è sposato nel giugno del 2014. Dalla loro relazione sono nati Raffaela Maria, il 2 agosto 2011, e Gabrio Tullio, il 14 marzo 2015. Nel luglio del 2019 la coppia ha annunciato la fine della loro storia d’amore, con il cantante che sembrerebbe essere, al momento, single.

Eros Ramazzotti: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di artisti particolarmente amati, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Eros Ramazzotti. Data la sua carriera ricca di successi, però, si ipotizza che si tratti di cifre da capogiro. A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il guadagno per un artista del suo calibro si aggiri tra i 500 mila e gli 800 mila euro l’anno. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

