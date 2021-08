Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ecco quanto guadagna la nota influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti.

Nota per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è riuscita a farsi largo nel mondo dello spettacolo in qualità di conduttrice e influencer. Dopo aver debuttato con X Factor Daily, è diventata in seguito inviata del programma Ogni mattina, in onda su Tv 8, per poi collaborare con Le Iene. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella della giovane Ramazzotti, e per questo motivo non stupisce che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Aurora Ramazzotti: chi è, altezza, carriera

Nome: Aurora Ramazzotti

Altezza: 168 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 5 dicembre 1996

Luogo di nascita: Sorengo (Svizzera)

Nata a Sorengo, in Svizzera, il 5 dicembre 1996, Aurora Ramazzotti è alta 168 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale del Sagittario. Figlia di Michelle Hunziker e ed Eros Ramazzotti, è riuscita a farsi largo nel mondo dello spettacolo in qualità di conduttrice e influencer. Cresciuta a Milano, ha studiato presso l’International European School, conseguendo il diploma nel 2015.

In seguito si è iscritta scrive alla Cattolica Di Milano per studiare Sociologia, salvo poi decidere di mettere gli studi in stand-by e dedicarsi al mondo dello spettacolo. In particolare Aurora Ramazzotti ha iniziato a lavorare a Sky, per l’esattezza a X-Factor, dove nel 2015 ha condotto l’appuntamento Daily del programma. Viene quindi confermata al timone della trasmissione anche nel 2016 e nel 2017.

In seguito approda a Mediaset per condurre, accanto alla madre, il programma Vuoi Scommettere. Nell’estate 2020 Aurora Ramazotti è inviata, così come Flora Canto, del programma quotidiano di Tv 8 Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe. Il 16 febbraio 2021, inoltre, ha fatto il suo debutto a Le Iene in qualità di inviata.

Aurora Ramazzotti: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Aurora Ramazzotti sarebbe stata in passato sentimentalmente legata a Edoardo Gori. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco di Goffredo Cerza, giovane laureato in ingegneria conosciuto con il soprannome kingcerz.

A proposito della sua storia d’amore, a Oggi ha raccontato: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima“.

Per poi aggiungere: “È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Aurora Ramazzotti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Aurora Ramazzotti. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Non sono disponibili informazioni in merito ai compensi percepiti per la sua partecipazione a Le Iene. Se tutto questo non bastasse, Aurora Ramazzotti è anche una vera e propria influencer, tanto da vantare milioni di follower su Instagram. A tal proposito interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i 5 mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 a 500 euro a post. I mega influencer, invece, arrivano a cifre che toccano i 15 mila euro fino ad arrivare ai 60 mila euro.

Sia Aurora Ramazzotti che Michelle Hunziker, inoltre, detengono una quota minore dell’azienda di Tomaso Trussardi attuale marito della madre. A tal proposito ricordiamo che che il patrimonio della Hunziker, così come si evince da Il democratico, si aggirava nel 2012 attorno ai 167/208 milioni di euro.

Aurora Ramazzotti: Instagram

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Aurora Ramazzotti condivide spesso scatti e video della sua vita sia privata che professionale con i suoi tanti follower.