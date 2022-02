Quanto costa inoltrare domanda per ottenere l’ISEE scegliendo di affidarsi ad un Caf? Sveliamo i particolari economici del servizio.

L’ISEE, i bonus e le varie agevolazioni erogate dal Governo possono essere richiesti chiedendo l’aiuto di Caf e patronati. A quale costo?

Negli ultimi mesi è stata ribadita più volte l’importanza di aggiornare l’ISEE in questi primi mesi del 2022. L’indicatore, infatti, è fondamentale per la richiesta dell’Assegno Unico Universale oppure per continuare ad ottenere l’erogazione del Reddito di Cittadinanza oppure per accedere ai vari bonus che il Governo attiva per aiutare economicamente la popolazione. Il calcolo dell’ISEE può essere compiuto autonomamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate oppure richiedendo l’intervento di un commercialista o di un patronato. La documentazione da presentare è stata già resa nota, ora è il momento di scoprire quale sarà il costo da affrontare rivolgendosi al Caf.

ISEE tramite Caf, ecco il costo

Scegliere di prendere un appuntamento presso un Caf della propria città, presentare la documentazione necessaria e avanzare richiesta di ISEE non ha alcun costo. Ebbene sì, la normativa attuale è dalla parte del cittadino e prevede che i patronati e i Caf non debbano richiedere soldi per il servizio. In caso contrario verrebbero sanzionati. L’acquisizione della DSU e l’attestazione ISEE, dunque, sono privi di costi se ci si rivolge ad un Centro di Assistenza Fiscale.

Allo stesso modo, è completamente gratuita la procedura online con cui l’INPS consente di presentare domanda telematica accedendo al portale dell’ente. Ricordiamo che per iniziare i passaggi è indispensabile essere dotati di SPID, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi (attivabile sulla tessera sanitaria). Dallo scorso ottobre 2021, infatti, il PIN non è più utile per accedere alle funzionalità del portale tranne in alcuni specifici casi.

Quando è richiesto il pagamento

Affidarsi al Caf oppure al portale dell’INPS non prevede costi per la richiesta dell’ISEE. Esistono, però, delle piattaforme a pagamento che si propongono come operatori di intermediazione digitale e che offrono il servizio a fronte di una spesa aggiuntiva. Perché scegliere questa soluzione non economica? E’ possibile affidarsi ai portali telematici nel momento in cui il Caf di riferimento non ha possibilità di prendere appuntamenti nel breve periodo. Ricordiamo che per ricevere fin da subito quanto spettante con l’Assegno Unico Universale è necessario inviare l’ISEE prima del mese di marzo.

Per non attendere troppo a lungo, l’alternativa è la strada telematica offerta dall’INPS. Non tutti i cittadini, però, sono digitalmente preparati per seguirla. Di conseguenza, rimane la scelta dell’interlocutore che aiuta nella gestione online della pratica. I costi variano tra i 6 e i 10 euro, una spesa non eccessiva che aiuterà ad ottenere in breve tempo l’ISEE.