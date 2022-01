A partire dal reddito di cittadinanza fino ad arrivare all’assegno unico, passando per altri bonus e sussidi, l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Ecco cosa c’è da sapere.

Siamo ormai giunti agli ultimi giorni del 2021. Siamo quindi pronti a salutare l’anno in corso, per dare il benvenuto al 2022. Un nuovo anno che si spera porterà con sé buone notizie, soprattutto considerando che gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per tutti quanti, a causa dell’impatto negativo del Covid. In tale ambito giunge in aiuto il governo, che cerca di fornire sostegni economici di vario genere, destinati in particolar modo a coloro che hanno redditi particolarmente bassi.

Nella maggior parte dei casi, per poter usufruire di queste agevolazione, bisogna necessariamente presentare l’Isee. Proprio quest’ultimo, in effetti, ricoprirà un ruolo particolarmente importante anche nel 2022, in quanto si rivelerà necessario per poter beneficiare di misure di vario genere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Dal reddito di cittadinanza all’assegno unico: a cosa servirà l’Isee nel 2022 e come richiederlo

Acronimo di indicatore della situazione economica equivalente, l’ISEE è indispensabile per accedere a numerose agevolazioni. Tra queste, ad esempio, si annoverano le tariffe agevolate delle bollette delle utenze domestiche di luce e gas oppure il reddito di cittadinanza. Ma non solo, a partire dal prossimo anno, sarà necessario anche per l’assegno unico universale per i figli a carico. L’indicatore Isee, bisogna sapere, può essere calcolato in qualsiasi momento dell’anno.

La sua validità, però, è solo fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuata la relativa richiesta. Proprio per questo motivo si preannuncia una vera e propria corsa da parte di molti cittadini, nel corso delle prossime settimane, al fine di ottenere tale certificato. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene ricordare che tale documento prende in considerazione vari elementi inerenti i diversi soggetti che compongono un nucleo famigliare.