Lo SPID può essere richiesto da casa, con pochi click e senza spendere soldi. Esiste un’unica condizione che limita l’interessante opportunità ad una precisa tipologia di utenti.

Una procedura semplice, da seguire collegandosi al portale di Poste Italiane e avendo a portata di mano la tessera sanitaria. Una sola prerogativa, la tessera deve essere abilitata a Carta Nazionale dei Servizi.

Le richieste di attivazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale sono fiorite come un prato in primavera da qualche mese a questa parte. L’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate è riservato solamente a coloro che sono in possesso di SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Le eccezioni si contano sulle punte delle dita e, di conseguenza, i cittadini si sono attivati per munirsi di identità digitale. Il provider preferito sembra essere Poste Italiane dato che consente di scegliere tra diverse strade il percorso preferito.

Inps, accedere ai servizi senza SPID è possibile: la soluzione che non ti aspetti

SPID di Poste Italiane, una modalità pratica e veloce

Tra le diverse opportunità offerte da Poste Italiane, una modalità di richiesta e attivazione dello SPID favorisce i cittadini che sono in possesso di una tessere sanitaria attiva come Carta Nazionale dei Servizi. Questo piccolo dettaglio consentirà di svolgere la procedura telematicamente, gratis e comodamente da casa.

Spid Poste, niente paura se non funziona: come fare per risolvere ogni anomalia

Poste Italiane, infatti, utilizzerà la tessera come strumento di identificazione. Per poter richiedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale basterà accedere al portale dell’azienda, entrare nella sezione di riferimento e cliccare sulla voce “Carta Nazionale dei Servizi”. Per portare a termine correttamente la procedura sarà necessario dotarsi di un lettore di smart card che dovrà essere collegato al pc tramite porta USB. Inserendo la tessera sanitaria abilitata a Carta Nazionale dei Servizi nel lettore, Poste Italiane la riconoscerà come documento valido e consentirà l’ottenimento dello SPID.

Le possibilità non finiscono qui

Per scegliere il percorso descritto nel paragrafo precedente sarà necessario abilitare la tessera sanitaria a CNS. Per farlo occorrerà recarsi presso uno sportello abilitato nella Regione e chiedere i codici PIN e PUK di riferimento. Se la strada sembra troppo lunga, Poste Italiane propone altre soluzioni. L’identità digitale potrà essere richiesta tramite sms su cellulare certificato, recandosi presso uno sportello di un Ufficio Postale (servizio a pagamento), utilizzando Carta di identità elettronica o Passaporto elettronico, optando per il bonifico, recandosi presso uno sportello pubblico oppure tramite firma digitale.