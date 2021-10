Trucchi, valutazioni e convinzioni varie. Sul gioco, si sa, niente è certo. Anche se in alcuni casi succede l’inverosimile.

Niente è ipotizzabile quando si gioca. Se si gioca poi al Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci e quant’altro, allora il margine di riflessione è pressoché nullo. Certo possono esserci delle riflessioni, delle valutazioni fatte in base a criteri e dati statistici, questo è vero, ma nella maggior parte dei casi, il risultato è per niente assicurato. Ci sono poi casi, sui quali nessuno avrebbe nemmeno mai puntato un centesimo, è il caso di dirlo, che riescono però a sorprendere, e non poco.

Una mail giunta in redazione, correlata di foto atte a documentare ciò che si raccontava, ha colpito non poco la nostra curiosità. La vicenda in questione arriva da Roma, il protagonista che si firma come Rino Monaco, racconta ciò che nelle ultime settimane gli è capitato, giocando al Gratta e vinci. L’uomo, sessantenne, impiegato nel settore finanziario ha raccontato di quando la sua attenzione è caduta su un dettaglio prima di quel momento mai notato.

Gratta e vinci: il numero che potrebbe cambiare il nostro destino è davvero tanto decisivo?

L’uomo, giocatore occasionale, ha raccontato di quando per puro caso ha scoperto le cifre in basso a destra del nel biglietto appena acquistato. Vince 15 euro, con un biglietto dal valore di 3 euro, senza starci troppo a pensare su, guarda il numero di cui si diceva in precedenza, è il 45. La volta successiva, recatosi presso la sua ricevitoria di fiducia, sceglie il biglietto con il numero 47, la vincita stavolta sarà di 50 euro. L’uomo è incredulo, sorpreso ma anche consapevole che forse si è trattato di un puro caso.

Il nostro giocatore ci prova ancora, sceglie la volta successiva il Gratta e vinci numero 49 di quella serie, la vincita? 25 euro. A questo punto la domanda che il nostro fedele lettore si pone e che chiaramente anche noi fatichiamo ad ignorare, è la seguente: possibile che i numeri dal 45 al 49 in un Gratta e vinci assicurino una vincita certa? Tre occasioni consecutive, tre prove tangibili, dicono di si. Chiaramente nulla esclude che si sia trattato di un puro caso, ma nello stesso tempo, nulla esclude che una chiave di lettura diversa, in merito, possa esserci. Non resta che provare, insomma, e vedere se la fortuna sorrida o meno ai nostri “esperimenti”.