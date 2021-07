L’introduzione obbligatoria del Green Pass in diversi luoghi pubblici lascia in dote degli interrogativi riguardanti i pensionati. Vediamo di quali si tratta

L’obbligo di Green Pass per accedere a luoghi di pubblico interesse è ormai una realtà. Dal prossimo 6 agosto 2021 bisognerà esibirlo per recarsi in palestre, piscine, ristoranti e bar al chiuso, teatri, musei, cinema, mostre e tanti altri luoghi.

Una notizia che ha comunque creato panico e apprensione soprattutto tra chi non ha nessuna intenzione di fare il vaccino o di dover sottoporsi ad un tampone per ogni singola attività della propria quotidianità.

Green Pass: ecco perché può essere importante per i pensionati

Oltre a lasciare in dote delle fisiologiche polemiche, l’avvento del Green Pass ha fatto aumentare anche i dubbi e le perplessità circa cosa si può fare e cosa invece non è possibile fare.

Tra i vari interrogativi uno che sta prendendo forma è quello inerente la situazione dei pensionati. Hanno bisogno del pass vaccinale per potersi recare agli sportelli postali a ritirare il corrispettivo mensile spettante? Al momento la risposta è no.

Infatti per accedere agli uffici pubblici non è richiesto il certificato, ma domandarselo è lecito visto che possono crearsi assembramenti che potrebbero rivelarsi deleteri nel caso in cui qualcuno dovesse contrarre il covid.

I dati d’altronde sono emblematici. Gli anziani sono la fascia più a rischio e le accortezze nei loro riguardi non sono mai troppe. Quindi non è da escludere che nei prossimi mesi con l’arrivo delle stagioni fredde e il ritorno delle influenze si possa pensare ad una misura del genere.

Allo stato attuale il diktat rimane il medesimo del decreto approvato dal Governo Draghi il 22 luglio 2021 e delle disposizioni che erano già state emanate in precedenza, in particolar modo sul tema spostamenti da zone rosse e/o arancioni. Per chi non ricordasse quali sono nello specifico i posti per cui è richiesto il Green Pass non resta che cliccare qui per togliersi ogni genere di dubbio.