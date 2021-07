Il Green Pass sta pian piano diventando obbligatorio per la maggior parte dei luoghi pubblici, per questo alcuni malintenzionati hanno ideato una truffa

Le truffe sono sempre in costante evoluzione e i malintenzionati pur di andare a bersaglio si adattano alle esigenze delle persone. In questi ultimi giorni ad esempio non si fa altro che parlare di Green Pass con tutte le polemiche del caso.

La voglia di tornare alla normalità è tanta e quindi ottenere questo certificato diventa praticamente fondamentale. Considerando la fetta piuttosto consistente di no-vax che non hanno nessuna intenzione di sottoporsi al vaccino, ecco l’alternativa fruibile su Telegram.

Green Pass: come si svolge la truffa su Telegram

Sulla nota applicazione di messaggistica istantanea infatti sono presenti diversi canali che forniscono i suddetti pass (sia in formato cartaceo che digitale), che dal prossimo 6 agosto 2021 in Italia saranno obbligatori per diverse attività.

Gli iscritti allo stato attuale sono circa 106.000 e i certificati consegnati sono oltre 1200 (dato dichiarato dagli amministratori). Per ottenerlo servono solo tessera sanitaria, documento d’identità, numero di telefono, l’email e per la versione stampata anche l’indirizzo di casa.

Naturalmente ciò non è possibile nella realtà visto che per ottenere il Green Pass è necessario aver effettuato il vaccino, essersi sottoposto ad un tampone o poter esibire un certificato di guarigione dal covid.

I soggetti che emettono questi lasciapassare alternativi affermano invece che i loro documenti sono regolarmente rilasciati dal sistema sanitario europeo. Inoltre i codici QR sono attivi e funzionanti.

Per quanto concerne i costi, quello digitale costa 100 euro mentre quello cartaceo costa 120 euro. Esistono anche dei pacchetti dedicati alle famiglie come ad esempio: 300 euro per un nucleo composto da 4 persone e 450 per 6 persone.

I pagamenti si possono effettuare in vari modi, tutti rigorosamente non tracciabili. Dunque, spazio alle criptovalute e buoni regalo Amazon, Zalando e PaySafeCard. I tempi di consegna sono brevissimi: 72 ore per il digitale, 5 giorni lavorativi per quello fisico.

Ad ogni modo è bene diffidare di questa “opportunità”. Per mettere le mani su un vero Green Pass è necessario passare dall’iter ufficiale e non ricorrere a questi escamotage che comportano solo un mero spreco di denaro.