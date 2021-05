Una moneta da 10 Pesos è venduta al corrispettivo di diverse centinaia di Euro; magari ne avete una in casa, controllate

Quella che vedete, è una normale moneta del valore di Dieci Pesos, di cui passaggio sui maggiori siti di numismatica è diventato molto frequente. Le monetine in Pesos infatti, appassionano molto i collezionisti ed ognuna di esse ha un valore, a seconda dei requisiti. Già averne una presa recentemente in Messico è una cosa positiva.

Logicamente, come ormai siamo abitutati a leggere, le differenze di prezzo sono date soprattutto da monete rare per diversi fattori, come errori di grafici o tipografici, monete che non sono più in circolazione, monete con una storia particolare. Pensate, che una moneta lasciata dal nonno, ha fatto la fortuna di un italiano.

La moneta da 10 pesos che vale quasi 500 euro

Una moneta particolare, del valore di 10 Pesos (41 centesimi di Euro), oggi viene venduta sui siti per collezionisti, all’incredibile valore di 10.000 Pesos, vale a dire 410 euro. Non è detto che non potreste averla in casa, grazie al ritorno di un recente viaggio dal Messico, perché la moneta non è per niente vecchia.

Infatti, parliamo di una moneta coniata nel 2017 da Banxico, il Banco del Messico. Mentre sul dritto della moneta troveremo lo scudo Nazionale e l’incisione “Estado Unidos Mexicanos”, dall’altro lato c’è la Pietra del Sole con il valore della moneta inciso in lettere: “Diez Pesos”.

Non solo le monete da dieci Pesos hanno un loro valore all’interno dei siti dedicati alla numismatica, infatti anche quelle da 10 Lire che ormai non sono più valide, sono molto ricercate ed è facile che ne abbiate qualcuna in casa. Ma cosa aveva la nostra moneta di 10 Pesos di tanto speciale? Quella venduta ad una cifra esorbitante rispetto al valore, è un erorre di coniazione. Invece di essere argento ed oro come tutte, è tutta di color argento. Quindi se avete un 10 Pesos tutto argentato, andate a controllare i prezzi su internet, potreste venderla guadagnando molti euro.