Bugie, come scoprire il Pinocchio della situazione: i segnali che lo smascherano subito

Prestando attenzione a determinati segnali è possibile scoprire il Pinocchio della situazione. Ecco di quali si tratta!

Temete che una persona vi stia raccontando frottole e vi piacerebbe smascherarla? Allora vi consigliamo di non sottovalutare i seguenti atteggiamenti, ricordandovi sempre che il linguaggio del corpo non mente!

“E se al mondo va così, regnan le bugie. Guardo nei tuoi occhi e c’è verità, sincerità”, cantano Emanuela Cortesi e Massimo Di Cataldo con il brano Se tu non ci fossi. Scrutando negli occhi di una persona possiamo cercare di capire se dica o meno la verità.

A tutti quanti, d’altronde, sarà capitato prima o poi di avere dei dubbi sulla sincerità del proprio interlocutore. Una situazione molto comune, in cui è normale avere il desiderio di smascherarla e capire se stia raccontando delle frottole.

Bugie, come scoprire il Pinocchio della situazione, i segnali da non sottovalutare: il linguaggio del corpo non mente

Purtroppo non esiste alcuna pozione o bacchetta magica grazie alla quale scoprire chi è il Pinocchio della situazione. Può, però, essere utile prestare attenzione ad alcuni comportamenti che potrebbero essere rivelatori del fatto che di fronte a noi vi è un bugiardo. Ma di quali si tratta?

A tal proposito è bene sottolineare che non tutti i bugiardi si comportano allo stesso modo. Alcuni, infatti, sono più abili di altri a mentire. Per questo motivo non è possibile stabilire con certezza e a priori se una persona è bugiarda. Ci sono, comunque, tutta una serie di atteggiamenti comuni che potrebbero essere rivelatori. Si tratta di linguaggi del corpo difficili da controllare e che i bugiardi tendono a manifestare quando si sentono messi alle strette. Tra questi si annoverano il cambiamento del tono di voce, che può risultare più alto del solito. Ma non solo, tendono spesso a parlare più velocemente.

Per non rischiare di contraddirsi, inoltre, cercano di evitare di ripetere una stessa storia. Se temono di essere smascherati, inoltre, si mettono subito sulla difensiva. Accusano il proprio interlocutore di essere in malafede e cercano di puntare tutto sul senso di colpa. Il consiglio per scoprire una persona bugiarda è di prestare attenzione ai dettagli. Non parliamo solo del linguaggio del corpo ma anche delle frasi pronunciate. I bugiardi, infatti, tendono ad aggiungere dei dettagli per fare in modo che il proprio racconto risulti credibili. Proprio questi elementi, però, possono rivelarsi un punto a favore di chi desidera smascherarli.