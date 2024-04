Vuoi conoscere meglio il tuo carattere? Guarda il tuo dito e non ci sarà più alcun segreto

A volte nemmeno noi conosciamo del tutto il nostro carattere, alcuni lati meno noti potranno emergere osservando il dito della mano.

Il carattere di ognuno di noi è fatto di tante sfaccettature, che possono variare a seconda della situazione che stiamo vivendo o della persona che abbiamo di fronte. Questo non significa necessariamente avere una doppia faccia, cosa che non può piacere a tutti, ma semplicemente cercare di adattarsi e fare il possibile per apparire al meglio.

È capitato però un po’ a tutti, e magari anche più d una volta, di dover affrontare una serie di imprevisti, spesso tutt’altro che piacevoli, ma che possono portare a mettere in evidenza lati di cui nemmeno il diretto interessato era a conoscenza. Se si desidera eliminare ogni dubbio a riguardo c’è però un “trucco” da applicare che può essere di aiuto.

Com’è davvero il tuo carattere? Il “trucco” per capirlo

A volte è normale pensare che le persone non si conoscano mai abbastanza, soprattutto perché possono emergere delle reazioni che magari nemmeno i diretti interessati si sarebbero aspettati. In realtà, gli psicologi sono convinti di come sia possibile togliersi i dubbi su chi abbiamo di fronte semplicemente osservando la mano di ognuno di noi.

Spesso quando conosciamo qualcuno si tratta di una parte del corpo che può incuriosire, ma pochi pensavano potesse essere anche rivelatrice di tratti del carattere di una persona, e invece è esattamente così.

È l’anulare il dito che dovremmo osservare. Se questo è più corto dell’indice, abbiamo con ogni probabilità a che fare con qualcuno che è protettivo con i suoi affetti più cari. Questo, a suo dire, è il modo migliore per dimostrare il proprio bene, anche a chi è insicuro. Non solo, spesso si tratta di individui “quadrati”, che sanno bene quali sono gli obiettivi che vogliono ottenere nella professsione e fanno il possibile per raggiungerli.

Chi ha anulare e indice della stessa lunghezza, invece, tende a essere accomodante e fa il possibile per evitare discussioni e lite co chi ha vicino. Attenzione, però, a volte può emergere un tratto permaloso che può essere complesso tenere a bada.

I più scettici potrebbero ritenere questo scenario quasi irrealistico e fantasioso, anche se per arrivare a questa conclusione gli studiosi cercato di prendere in considerazione un campione piuttosto vasto, così da rendere la loro teoria il più possibile attendibile. Anche in questo caso, come si fa spesso per l’oroscopo, dovrebbe quindi valere un detto che può essere sempre valido, ovvero “Provare per credere!“. Si potrebbe davvero restare sorpresi da quanto potrebbe emergere.