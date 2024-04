Capire se interessi o meno ad una persona è possibile: i segnali inequivocabili, basta riconoscerli

Capire se interessi o meno ad una persona è possibile attraverso questi segnali che non bisogna sottovalutare. Ecco di quali si tratta.

Per capire se una persona è davvero interessata a voi, oppure state perdendo tempo, è importante prestare attenzione ad alcuni elementi che potrebbero essere rivelatori. Ma di quali si tratta? Scopriamolo assieme!

Ogni relazione amorosa nasce dalla volontà di due persone di stare assieme, partendo dal forte sentimento che li unisce. Non sempre, però, le cose vanno come auspicato. Una situazione che può risultare difficile da gestire per ambo le parti interessate. Questo perché da un lato c’è chi rischia di soffrire per un amore corrisposto.

Dall’altro canto c’è una persona che non vuol di certo ferire i sentimenti altrui e che evita, pertanto, di dire esplicitamente di non voler intraprendere una relazione. Proprio per evitare di farsi delle illusioni e perdere tempo si consiglia di prestare attenzione ad alcuni segnali che permettono di capire se qualcuno è interessato a voi o meno.

Capire se interessi o meno ad una persona è possibile, i segnali da non sottovalutare: ecco di quali si tratta

I fatti, come si suol dire, contano più delle parole. Per questo motivo, se volete sapere se interessate o meno ad una persona, vi suggeriamo di cogliere alcuni segnali inequivocabili. Tra questi, ad esempio, il fatto che non abbia mai tempo per voi.

Ovviamente non stiamo dicendo che debba lasciare tutti i suoi impegni lavorativi e personali per correre da voi. Semplicemente bisogna capire se davvero è indaffarato oppure stia avanzando solamente qualche scusa. Vi potrebbe, ad esempio, sorgere qualche dubbio nel caso in cui affermi di non riuscire ad organizzare una cena con voi, ma posti continuamente foto sui social in cui si diverte con i suoi amici.

Se non ha mai del tempo per voi, quasi sicuramente non è interessato. Stesso discorso se possono passare giorni e giorni senza che si preoccupi di inviarvi almeno un messaggio o chiamare. Un campanello d’allarme da non dover assolutamente sottovalutare, poi, è il fatto che cerchi di cambiare al più presto discorso quando parlate di progetti futuri. Non parliamo di argomenti importanti, come andare a convivere o avere dei figli. Bensì il fatto che possa rivelarsi motivo di disagio il voler semplicemente organizzare un’uscita fuori porta il mese seguente o andare al cinema. Tutti segnali che possono aiutarvi a capire che non è interessato a voi!