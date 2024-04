Sulle nostre tavole uno dei cinque alimenti più tossici al mondo: eppure lo mangiamo

Al mondo ci sono cinque alimenti tossici per il nostro organismo e tra questi c’è un formaggio italiano che potremmo mangiare abitualmente.

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale per la salute del corpo. Occorre prestare attenzione a cosa portiamo in tavola evitando cibi dannosi specialmente se assunti in grandi quantità.

Cibo e salute sono strettamente collegati. L’alimentazione e l’attività fisica sono alla base di un corpo sano e la chiave per evitare diversi problemi come diabete, obesità, ipertensione, malattie cardiache. Crediamo che solo fumo e alcool siano dannosi per l’organismo e cause di gravi patologie ma in realtà anche gli alimenti possono intervenire negativamente. Ignorare la realtà è inutile, occorre prestare attenzione alla dieta e mettere da parte cattive abitudini.

Bisogna essere consapevoli di ciò che si sta mangiando. Non parliamo solamente degli avvisi di richiami alimentari che informano di contaminazioni e rischi per la salute solo di quale lotto di prodotto. Il riferimento è a cinque alimenti che è bene evitare in assoluto per tutelare il proprio corpo. Se proprio non se ne riuscisse a fare a meno, almeno bisognerebbe limitarne il consumo.

Le brutte abitudini da perdere per evitare problemi di salute

Alcuni dei nomi che faremo sembreranno strani a tante persone eppure c’è chi consuma abitualmente questi prodotti non sapendo quali conseguenze per la salute comportino. Iniziamo dall’assenzio, una bevanda dalle origini antiche a cui molti associano alcuni benefici. in realtà contiene una molecola, tujone, che è altamente pericolosa. Il liquore, infatti, può comportare effetti devastanti al sistema nervoso.

Passiamo al cervello di scimmia, una prelibatezza in Asia. Un consumo costante causa una malattia neurodegenerativa, il Morbo di Creutzfeldt-Jacob. Altro prodotto tossico sono le foglie di rabarbaro. Ottime per regolare le funzioni dell’apparato digestivo ma solo se prese in piccole dosi. All’interno delle foglie, infatti, c’è l’acido ossalico altamente dannoso per il corpo umano. Può aumentare la formazioni di cristalli nei reni e causare la morte.

Attenzione anche al consumo smodato degli anacardi non esposti a fonti di calore e quindi non tostati o cotti. Contengono un veleno, l’urusholo, che può causare dermatiti e shock anafilattico. Concludiamo con un prodotto nostrano famoso in tutto il mondo, il Casu Marzu ossia il formaggio con i vermi. Le larve al suo interno, infatti, possono causare seri problemi di salute. Se dovessero rimanere vive una volta ingerite, potrebbero bucare le pareti dell’intestino. Da qui l’identificazione da parte degli esperti del Casu Marzu come il formaggio più pericoloso al mondo.