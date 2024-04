Tumore al colon, gli esperti scoprono un nuovo sintomo: cresce la paura

La malattia del secolo, la principale causa di morte in ogni parte del mondo. Novità preoccupanti sul tumore al colon-retto.

Senza ombra di dubbio è considerata da tutti a malattia del secolo, quella che più di ogni altra in pochissimo tempo è capace di consumare qualsiasi vita umana. Il tema tumore è di quelli che più preoccupa milioni e milioni di cittadini in ogni parte del mondo. Con il passare degli anni, nonostante la costante ricerca medica e le tante nuove informazioni a riguardo, i casi di tumore sembrano aumentare costantemente e per questo, chiaramente i cittadini risultano essere sempre più terrorizzati.

Negli ultimi giorni uno specifico allarme dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, per esempio, ha diffuso una serie di dati piuttosto preoccupanti che fanno riferimento all’aumento delle diagnosi di tumore tra i giovani. Tra le cause, ufficialmente associate al riscontro stesso della malattia è possibile trovare l’abuso di alcol e tabacco, una vita sedentaria e una alimentazione non sana. Purtroppo, però, non è tutto, e sempre di recente è stato individuato un nuovo sintomo per quel che riguarda, nello specifico il tumore del colon-retto.

Tumore al colon, gli esperti scoprono un nuovo sintomo: le nuove informazioni a riguardo

Secondo gli esperti, cosi come anticipato, l’aumento dei casi di tumore soprattutto tra i giovani è dovuto principalmente al tipo di vita spesso senza regole che riguarda troppe proprio i giovani. Secondo l’Airc, in base ai dati in possesso della nota associazione, il 10% di tumori diagnosticati nel mondo sarebbe localizzato al colon-retto. La sopravvivenza media riscontrata è di cinque anni. Il tumore in questione si localizza nello specifico nel tratto gastro-intestinale, generalmente riscontrato nella zona dell’intestino.

Gli esperti del settore, per quel che riguarda questa specifica patologia hanno riscontrato un nuovo preoccupante sintomo che però a questo punto potrebbe portare a nuove diagnosi più che mai tempestive. Il tutto nasce dal caso riscontrato su un paziente, convinto di essere colpito da patologia del colon irritabile, al quale è capitato di notare le sue stesse feci molto più sottili del solito. Dopo una serie di esami la diagnosi è stata terribile: tumore al quarto stadio.

Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale al Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo medico dello Yale Cancer Center, in una recente intervista al quotidiano “Il Messaggero”, in merito alla stessa questione ha cosi dichiarato: “Le feci hanno uno spessore e una dimensione come una matita, che è potrebbe essere sintomo del tumore al colon”. Un nuovo sintomo, insomma, che di fatto fa aumentare la preoccupazione negli stessi cittadini.