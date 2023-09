Meta usa i tuoi dati personali per uno scopo che non immagini: come evitarlo

Meta sta usando i vostri dati personali anche per uno scopo che non potreste mai immaginare. Ecco come fare per evitarlo subito.

Quando si tratta di navigare in rete, c’è un aspetto in particolare al quale bisogna sempre prestare molta attenzione: la sicurezza dei propri dati personali. Sicuramente già sapete che, una volta iscritti ad un sito web – social network in particolare – fornite il vostro consenso al trattamento delle informazioni per scopi diversi. E spesso entra in gioco anche il marketing.

Quante volte vi è capitato di cercare una cosa per una sola volta, e di ritrovarvi poi tempestati di pubblicità sui social o semplicemente navigando su internet? È proprio dovuto a questo trattamento dei dati. Di recente, però, è stata fatta una scoperta a dir poco sconcertante. Stando a quanto emerso Meta starebbe usando i nostri dati personali anche per uno scopo inimmaginabile e di cui nessuno era a conoscenza. Ma c’è un modo per evitarlo subito.

Meta, ecco come usa i nostri dati personali in maniera nascosta

Stando a quanto si legge in una recente informativa pubblicata nel centro di assistenza di Facebook, Meta starebbe utilizzando i nostri dati anche in un modo che nessuno si era mai immaginato prima d’ora. C’è fortunatamente un modo per opporsi a tutto ciò, come previsto dalla legge.

Pare che Meta stia sfruttando le nostre informazioni per addestrare la sua IA generativa. Pur non avendo ancora un suo chatbot personale, l’azienda americana ha pubblicato l’informativa per far sapere ai propri utenti che qualcosa bolle in pentola e che presto le informazioni registrare sui vari siti web proprietari di Meta potrebbero diventare materiale per addestrare un’intelligenza artificiale generativa.

Come detto, c’è un modo per opporsi a questo trattamento. Ed è stato fornito direttamente da Meta, nel massimo della trasparenza. Potete infatti compilare un modulo pensato proprio per opporsi all’utilizzo improprio dei dati personali, sia personali che di terzi. Vi basta accedere a questa pagina dal Centro assistenza di Facebook e poi inviare l’opposizione.

Dovrete inserire il vostro paese di residenza, il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail. Va detto che Meta non va a soddisfare automaticamente ogni richiesta inviata dall’utente singolo. Ma le esamina in conformità alle leggi locali. Non avete quindi la garanzia che la vostra privacy venga tutelata, ma ci sarà quantomeno un periodo di controlli ed analisi delle leggi prima di fornirvi una conclusione.