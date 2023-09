Buono Amazon per tutti, ci metti solo un attimo a riscattarlo: la procedura

C’è un buono Amazon in arrivo per tutti, e ci mettete solo un secondo per riscattarlo. Ecco come funziona: la procedura completa.

Amazon è senza dubbio ancora oggi una delle piattaforme di e-commerce più amate ed utilizzate al mondo. Si contano milioni di utenti connessi ogni giorno da ogni angolo del mondo, con l’obiettivo di trovare le giuste offerte e di portarsi a casa tutto ciò di cui si ha bisogno spendendo meno rispetto ai negozi. Senza dimenticare la spedizione che, grazie al servizio in abbonamento Prime, è gratuita e garantita in un giorno.

Uno dei punti di forza dell’azienda americana sono le varie opere di fidelizzazione della clientela, con finestre di sconti e buoni che arrivano periodicamente. E non stiamo parlando solo del Prime Day o del Black Friday, ma anche di offerte lanciate nel corso dell’anno. In particolare, di recente è stato proposto un buono sconto pazzesco accessibile quasi a tutti. Ecco come richiederlo subito, la procedura è semplicissima.

Buono sconto Amazon, cosa fare per richiederlo subito

Amazon ha deciso ancora una volta di fare le cose in grande, lanciando per alcuni suoi clienti un buono sconto riscattabile ed utilizzabile sulla piattaforma sin da subito. Vi consigliamo però di affrettarvi, perché c’è tempo fino al 17 settembre per ottenerlo. L’iniziativa si chiama “Concediti un regalo” ed è solo su invito.

Ecco perché, per capire se siete idonei, dovreste ricevere una email esplicativa, una notifica push o una pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. Considerate che sono solo 10.000 i fortunati che potranno ottenere e godere subito della promozione. Dunque non così semplice come possiate pensate. Il buono è del valore di 5 euro e può essere utilizzato su ordini di almeno 15 euro totali.

Bisogna effettuare il pagamento tra il 5 e il 17 settembre 2023 per poterne usufruire, salvo esaurimento scorte anticipate. Una volta aver aggiunto ciò che volete al carrello, vedrete che – quando sarete al check out – in automatico verranno scalati i 5 euro del buono sconto.

Tra i termini di utilizzo si legge che la promo è valida solo per l’acquisto su Amazon IT di prodotti venduti da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. Ad essere esclusi sono dunque i prodotti ricondizionati e venduti da terzi sul marketplace di Amazon.it. Inoltre, lo sconto non può essere utilizzato – tra le altre cose – per dispositivi Amazon come gli e-reader, per contenuti digitali, prodotti alimentari, sigarette elettroniche, buoni regalo e spese di spedizione.