Spesa gratis con la nuova iniziativa del Governo: le cose non stanno come credi | Novità

Ancora una nuova agevolazione concessa dal governo, infatti dal 18 luglio è partita la Spesa gratis: scopriamo come funziona

Sappiamo bene che gli italiani in questo momento sono sempre pronti agli aiuti e alle agevolazioni da parte dello Stato. Nonostante siano trascorsi circa due anni dallo scontro tra Russia e Ucraina, sembra che le cose non siano migliorate, anzi l’inflazione registrata è ancora alta. Per questa ragione sempre più persone fanno fatica anche a svolgere le abitudini quotidiane, come fare la spesa, oppure pagare le bollette.

I supermercati sono quelli che più di altri hanno aumentato i prezzi. Affinché gli italiani possano spendere con maggiore consapevolezza, una valida associazione ha infatti creato il semaforo dell’inflazione. Si tratta della lista dei prodotti della spesa, in cui ogni articolo ha un colore relativo al suo costo, ovvero qual è stata la maggiorazione in base all’inflazione. Così facendo tutti sapranno quali sono i prodotti più inflazionati, acquistando con più coscienza.

Ovviamente questo non basta a ridurre la precarietà delle famiglie, ed è per questo che è intervenuto lo Stato, con una serie di agevolazioni, una in particolare che permette di fare la spesa gratis. Tra gli aiuti relativi alla spesa, c’è sicuramente la Carta Acquisti con la quale si possono acquistare beni essenziali e pagare bollette, questa viene caricata di circa 80 euro ogni due mesi. A luglio, però, sembra esserci molto più entusiasmo per la Carta Dedicata a te, che viene caricata una sola volta di circa 382,50 euro: scopriamo come funziona.

Carta Dedicata a te: come funziona

Questa carta è stata un’iniziativa del governo per ridurre le difficoltà economiche delle famiglie più precarie. Ovviamente non è destinata a tutti ma solo coloro che non superano i 15.000 euro. Ad erogarla saranno però i Comuni, che in base ad un’analisi dei requisiti, selezioneranno le famiglie alle quali destinarla. A partire dal 18 luglio arriveranno le lettere di assegnazione a domicilio, per poi recarsi in posta e ricevere la card.

Si può quindi recarsi agli uffici postali per ritirare la carta Dedicata a te previa comunicazione da parte del Comune in cui ci sono tutti i dati dei beneficiari. La carta sarà poi attiva dal momento in cui viene consegnata, quindi si potrà procedere subito ad acquistare beni di prima necessità. È altresì necessario che il primo acquisto venga effettuato entro il 15 settembre 2023, altrimenti si perdono tutti i benefici.

La carta può essere utilizzata negli esercizi commerciali dediti alla vendita di alimenti, ovviamente è necessario che il supermercato scelto aderisca all’iniziativa. Potranno essere acquistati beni come: carne di ogni tipo, latte e derivati, pescato fresco, uova, olio d’oliva e di semi, pane, biscotti, pasticceria, riso, orzo, farro, avena, mais, ortaggi, pomodori e conserve, frutta, acqua, miele e zuccheri vari. Sono quindi esclusi beni relativi all’igiene personale o cura della persona, come bagnoschiuma, shampoo, creme, deodorante, ecc.