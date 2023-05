Passione birra, la migliore sul mercato: il prezzo è una vera sorpresa

Negli ultimi anni gli italiani si sono riscoperti sempre più coinvolti nella passione per la bevanda “bionda” per eccellenza.

Nella maggior parte dei casi, oggi troviamo i consumatori italiani indecisi nell’acquisto di una bevanda protagonista negli ultimi anni di un curioso fenomeno. Una sorta di corsa alla birra, per cosi dire che sempre di più appassiona i cittadini. In molti casi però un dubbio assale chi si trova a dover scegliere tra le varie marche.

Acquistare birra è diventato, cosi come per qualsiasi altro prodotto di genere alimentare e non solo, negli ultimi anni assolutamente semplice. L’unico problema, se cosi può essere definito è legato alla scelta del marchio migliore e di conseguenza al relativo prezzo.

Mediamente si tende a cercare soluzioni che non superino i due euro a bottiglia. Le soluzioni in ogni caso ci sono e sono anche numerose. A tal proposito una ricerca condotta dall’associazione di consumatori Altroconsumo, può indicare la giusta strada da percorrere.

Stiamo parlando di uno dei settori in qualche modo più richiesti dal mercato. La possibilità di trovare un ottimo marchio ad un prezzo che sia conveniente non è certo remota, anzi. Proprio la ricerca citata in precedenza, in merito, può rivelare delle sorprese davvero inattese.

Al giorno d’oggi, proprio a causa del crescente interesse dei consumatori verso tale prodotto sono numerosi i dettagli ricercati nel prodotto specifico. Produzione, lavorazione, ingredienti particolari e quant’altro. Districarsi, dunque tra tutti questi fattori non è certo semplice.

Passione birra, la migliore sul mercato: Altroconsumo chiarisce le idee dei consumatori

Secondo la ricerca condotta da Altroconsumo, prendendo in considerazione numerosissimi marchi di birra notoriamente presenti sul mercato, emerge che la migliore in assoluto è senza dubbio la Menabra Original, che guadagna un punteggio complessivo di 77/100.

In merito al prezzo di questa specifica birra, inoltre scopriamo che è venduta a soli 2,50 al litro. Viene da se immaginare che considerando il formato medio di lattine e bottiglie classiche, la stessa birra può essere trovata sul mercato ad un prezzo di certo inferiore ai 2 euro.

Altre birra si sicura qualità ma acquistabili a prezzi mediamente bassi sono tra le altre la Peroni, la Poretti (Lager 4 Luppoli) e la Dreher. In tutti e tre i casi parliamo di prodotti acquistabili a meno di 2 euro. Rapporto qualità prezzo, insomma, più che mai vantaggioso.

Un gradino sopra le birre citate in precedenza possiamo invece trovare Icnhnusa, Padavena e Tennent’s. I suggerimenti in questione faranno di certo piacere a quanti ogni settimana magari sono alla ricerca del prodotto migliore sul mercato ad un prezzo accettabile.

Il mercato negli ultimi anni ha sancito alcune verità assolute. La birra è tra i prodotti più seguiti, questa è una di quelle. Gli italiani, anno dopo anno si definiscono sempre più appassionati della bevanda in questione e di tutte le sue varianti. Scegliere la migliore quindi non è certo facile, soprattutto quando non si vuole poi spendere troppo. La soluzione, oggi è insomma più che mai a portata di mano. Il tutto grazie alla ricerca più che mai interessante di Altroconsumo.