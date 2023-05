Patente digitale, importanti cambiamenti in vista: cosa c’è da aspettarsi

Importanti cambiamenti in vista per molti automobilisti che a breve potranno avere la patente digitale. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Il mondo della patente di guida è destinato a cambiare grazie all’introduzione di tale documenti in formato digitale. Ma cosa c’è da aspettarsi e come ottenerlo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla scuola dei figli fino ad arrivare al lavoro e alle piccole esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui prendiamo l’auto pur di raggiungere in modo facile e veloce una meta di nostro interesse. A proposito di questo mezzo di trasporto abbiamo già visto come fare per far fronte al caro benzina e risparmiare un bel po’ di soldi.

Sempre soffermandosi sull’auto, inoltre, è risaputo che per guidare un veicolo non basta avere un mezzo a propria disposizione. È necessario avere anche la patente. Ebbene, proprio il titolo di guida sarà a breve protagonista di importanti cambiamenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Patente digitale, importanti cambiamenti in vista: tutto quello che c’è da sapere

Il governo ha fatto sapere che già entro la fine del 2023 sarà attiva la nuova patente di guida in formato digitale. Questo vuol dire che a breve non saremo più costretti ad avere la patente sempre nel portafoglio. Tale documento, infatti, sarà sempre con noi grazie allo smartphone ed avrà la stessa validità della tradizionale patente cartacea.

Il tutto sarà possibile grazie all’app IO. Sarà sufficiente effettuare l’accesso all’app in questione tramite le proprie credenziali Spid o Cie per ottenere diverse informazioni. Tra questi i punti sulla patente, data di scadenza e addirittura sapere se si è o meno in regola con il pagamento del bollo auto.

Se tutto questo non bastasse, l’app Io provvederà ad inviare apposite notifiche in prossimità delle varie scadenze. Dal loro canto le forze dell’ordine, ad esempio, potranno visionare la nostra patente semplicemente facendo la scansione dell’apposito QR Code. Al momento, comunque, è bene sapere, la patente digitale non è ancora disponibile.

Bisogna attendere ulteriori informazioni in merito da parte del governo, infatti, per sapere da quando sarà effettivamente disponibile e come fare a beneficiare di questa importante opportunità.