Quanto fa male bere una bottiglia di vino a settimana? La nuova ricerca sconvolge tutti

Quanto fa male bere una bottiglia di vino a settimane? Nelle ultime settimane, è uscita un’importante ricerca scientifica che ha indagato i danni dell’alcol sul nostro organismo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Hanno fatto molto discutere alcune settimane fa, le dichiarazioni rilasciate dalla biologa, professoressa all’Università di Padova, Antonella Viola.

La donna era stata infatti interrogata circa la scelta della nazione irlandese di equiparare l’alcol alle sigarette, e iniziare dunque a considerare questa droga alla stessa tregua del tabacco, iniziando dunque a informare gli utenti sulla sua pericolosità al momento dell’acquisto. Secondo la Viola infatti, la scelta portata avanti dall’Irlanda è sacrosanta, in quanto è arrivato a suo parere il momento di iniziare a fare cultura su una popolazione che prende questa droga fin troppo sottogamba.

L’avvertimento lanciato da Antonella Viola, biologa dell’Università di Pavia

D’altronde, quanto l’alcol possa rivelarsi una droga devastante per chi ne diventa dipendente, è un fatto che chiunque ha potuto osservare nella sua comunità L’alcolismo è infatti, nella maggior parte dei paesi occidentali, una vera e propria piaga sociale, i cui danni oltretutto vanno molto oltre il singolo individuo. Basti solo pensare a quanti incidenti stradali si verificano ogni anno, provocando nei casi più brutti morte e disperazione, per guida in stato d’ebbrezza.

La Viola in merito, ha spiegato ad esempio che, per quelle che sono le evidenze scientifiche attuali, le donne che bevono anche solo due bicchieri di vino al giorno, vedono aumentare in modo forte, di circa il 25 per cento, le probabilità di contrarre un tumore alla mammella.

Ma quanto fa davvero male consumare alcool in modo continuo e giornaliero?

Di recente, è uscito un nuovo studio scientifico, pubblicato sulla prestigiosa rivista BMC Public Health. Uno studio che ha in primo luogo evidenziato come l ‘abitudine di consumare una bottiglia di vino a settimana, mette a rischio la nostra salute tanto quanto fumare una decina di sigarette nello stesso periodo di tempo.

Ma questo però vale unicamente per il rischio di contrarre il cancro, e non ad esempio per altre patologie, come quelle cardiache, di cui invece il fumo è l’unico responsabile. la ricerca si proponeva proprio di capire “quante sigarette” ci fossero in una bottiglia di vino, ovvero di comprendere dove il rischio di cancro, tra queste due droghe, sia più alto.

Quali danni causa l’alcool alle nostre cellule? Cosa hanno scoperto i ricercatori

Lo studio, nelle sue conclusioni finali, ha portato alla luce come bere una bottiglia di vino a settimana, aumenta di almeno l’1 per cento il rischio di cancro nei consumatori. Una percentuale che oltretutto aumenta per le donne, il cui rischio è stato attestato dai ricercatori, all’1,4 per cento, ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto agli uomini.

Ma questi non sono gli unici danni riscontrati dai ricercatori che l’alcool può causare anche a chi lo consuma regolarmente, senza magari esserne convinto di abusarne. D’altronde, una bottiglia di vino a settimana non è certo un segnale di alcolismo. Anzi, in molti in Italia, lo classificherebbero come un consumo moderato di questa sostanza.

Nello studio, i ricercatori hanno poi riscontrato come l’alcol sia in grado di danneggiare le nostre cellule. Quando beviamo infatti, il nostro corpo trasforma l’alcol che ingeriamo in una sostanza chiamata acetaldeide, che risulta particolarmente nociva per le nostre cellule. Aumentano anche, in chi ne fa un consumo regolare, la possibilità di avere dei danni alle cellule della bocca e della gola.