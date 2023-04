Attenzione alla truffa dello squillo senza risposta, migliaia di vittime: come funziona

Sempre più segnalazioni negli ultimi mesi, di consumatori italiani vittime della truffa dello squillo senza risposta. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Più gli anni passano, più le infrastrutture informatiche diventano fondamentali per la sopravvivenza stessa della nostra società. E l’introduzione nel mercato di nuovi prototipi di intelligenza artificiale come Chat GPT, non fa che accelerare questo processo di crescita e trasformazione verso quella che ormai in molti chiamano la quarta rivoluzione industriale.

Ma naturalmente l’evoluzione tecnologica, che negli ultimi decenni procede ad una velocità incredibile porta purtroppo anche delle conseguenze negative. Di pari passo con questo progresso infatti, aumentano anche le truffe informatiche ai danni dei consumatori italiani. Raggiri informatici, che di anno in anno, diventano sempre più complessi e mietono sempre più vittime tra i cittadini.

E in questi mesi, è tornata a seminare il panico tra gli utenti la cosiddetta truffa dello squillo senza risposta. Una vera e propria frode telefonica che funziona in modo molto diverso dai classici raggiri di phishing in cui ad esempio si tenta di ingannare il cittadino fingendosi un’altra persona al telefono, allo scopo di conquistare la sua fiducia ed estorcergli così i suoi dati sensibili.

Un esempio classico di questa tipologia di frode, è quando i criminali informatici contattano il povero malcapitato fingendosi degli operatori del suo sportello bancario e chiedendogli di fornire le sue credenziali di accesso all’home banking, al fine di verificare che sia tutto in regola. Sono migliaia i cittadini truffati con questo metodo.

Come funziona la truffa dello squillo senza risposta

La truffa dello squillo senza risposta funziona però in modo molto diverso, in primo luogo perché i criminali informatici non instaurano alcun dialogo con le loro vittime. Si tratta infatti di una frode che si basa su presupposti molto diversi. La truffa inizia con il cittadino che viene contattato da un numero telefonico sconosciuto, che però fa un solo squillo, senza dare il tempo di rispondere.

A quel punto, la vittima di questa truffa, inizia a richiamare quel numero, provando a capire di cosa si tratti. Ed è in quel momento, nei tentativi di chiamate al numero del truffatore, che il credito telefonico della vittima si esaurisce. Un modus operandi molto semplice e che proprio per questo, ha già sottratto l’intero credito telefonico a tantissime persone.

L’ultima denuncia arriva dal comune di Fabriano: il racconto della vittima

L’ultima denuncia è arrivata dal comune di Fabriano dove una donna si è recata alla Polizia Postale per raccontare di essere stata anch’essa vittima di questo raggiro. Come ha raccontato agli inquirenti, la sua disavventura è iniziata nel momento in cui si è vista ricevere nella stessa giornata diverse chiamate senza risposta. Telefonate a cui non ha potuto rispondere in quanto era impegnata al lavoro in quel momento.

Dopo aver finito il turno, incuriosita da chi potesse averla cercata con questa insistenza, la donna ha deciso di richiamare. A quel punto la telefonata si è aperta, ma dall’altra parte del telefono non rispondeva nessuno. La donna a quel punto, come ha raccontato alla Polizia Postale, ha continuato a richiamare, restando in linea appena la chiamata si attiva, convinta che vi fossero i classici problemi di linea che non le consentissero di ascoltare la voce del suo interlocutore.

Invece, era purtroppo finita dentro la rete dei criminali informatici. La sua chiamata è stata infatti dirottata fin da subito a dei servizi telefonici a pagamento che le hanno in pochissimo tempo svuotato il credito.