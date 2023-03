Pannelli fotovoltaici gratis, il sogno che diventa realtà: ecco come fare

By

Il sogno di installare i pannelli fotovoltaici gratuitamente e risparmiare sulle bollette può diventare realtà. Ecco come fare.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano installare i pannelli fotovoltaici gratuitamente, in modo tale da contrastare il caro energia. Questo, infatti, è possibile grazie a degli incentivi ad hoc. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni sono stati, purtroppo, segnati da tutta una serie di fattori negativi che continuano ad avere un impatto non indifferente sulle nostre vite in generale e sulle nostre tasche in particolare. Riuscire a far fronte alle varie spese è sempre più complicato, con tante famiglie che riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Tra i costi che pesano maggiormente sul budget famigliare si annoverano quelli per le bollette che ultimamente hanno registrato dei preoccupanti rincari. A tal proposito abbiamo già visto che vi è un trucco grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi e contrastare il caro bollette.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che contrastare tale situazione è possibile. Questo grazie all’installazione gratuita dei pannelli solari. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pannelli fotovoltaici gratis, il sogno che diventa realtà: tutto quello che c’è da sapere

Installare un impianto fotovoltaico gratis, o quasi, nel corso del 2023 è possibile. Questo grazie al cosiddetto reddito energetico. Ovvero un contributo che oscilla da sei mila euro fino ad arrivare a 8.500 euro, messo a disposizione da diverse regione italiane. L’obiettivo? Aiutare le famiglie economicamente più in difficoltà ad installare i pannelli fotovoltaici e riuscire così a contrastare il caro energia.

Si tratta, interesserà sapere, di un contributo a fondo perduto, che permette alle famiglie con Isee pari a massimo 20 mila euro di installare i pannelli in modo gratuito. Tale soglia in alcuni casi, come ad esempio la regione Lazio, può addirittura essere più alta, tanto da arrivare a quota 35 mila euro. L’importo riconosciuto differisce a seconda del tipo di impianto che si desidera installare e alla presenza o meno della batteria di accumulo.

Un incentivo indubbiamente importante, che permette a molte famiglie di tirare un sospiro di sollievo. Non resta quindi che informarsi sulle disposizioni della propria regione di competenza per sapere se il reddito energetico è disponibile, i requisiti richiesti e ovviamente le tempistiche e modalità da rispettare per poter beneficiare di tale incentivo.