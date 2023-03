Certificato medico sportivo, quanto costa e come risparmiare

Il certificato medico sportivo ha un costo ma risparmiare è possibile, lo dice Altroconsumo. Sveliamo i segreti per non spendere troppo.

Dal medico, presso i centri di medicina sportiva, in palestra, dove conviene recarsi per risparmiare sul certificato medico sportivo?

Il certificato medico sportivo è richiesto al momento dell’iscrizione in palestra o a specifici corsi. In base all’attività svolta si dovrà optare per il certificato non agonistico oppure agonistico. Più intenso sarà il lavoro che si andrà a compiere più sarà necessario riferire il proprio stato di salute per una questione assicurativa. Per quanto lo svolgimento di attività amatoriali o la semplice frequentazione di una palestra non comportino obbligatoriamente la presentazione del certificato medico sportivo, sempre più società lo pretendono per togliersi ogni tipo di responsabilità dovesse accadere qualcosa.

Altroconsumo ha intervistato più di mille persone della comunità di ACmakers per capire dove hanno fatto il certificato e quanto hanno pagato.

Certificato medico sportivo, dove si richiede

Il documento attestante lo stato di salute (per attività non agonistica) può essere rilasciato dal proprio medico curante o dal pediatra per i ragazzi fino ai 14 anni oppure da un medico specialista in medicina dello sport. Quest’ultimo solitamente lavora presso centri di medicina dello sport oppure in altri studi, anche privatamente. Molte società, poi, propongono il servizio all’interno della stessa struttura che ospiterà gli iscritti.

Tre diverse opzioni, dunque, e Altroconsumo le ha valutate tutte scoprendo che gli intervistati scelgono dove recarsi tenendo conto principalmente di tre variabili. La comodità dell’orario, la vicinanza alla propria abitazione o al lavoro e i tempi d’attesa.

Quanto costa il rilascio del documento dal medico di base

Il costo del certificato medico sportivo è variabile. Iniziamo dal rilascio da parte del medico di base. Metà degli intervistati ha riferito che il proprio dottore non ha chiesto alcun pagamento. L’altra metà, invece, ha pagato mediamente 40 euro con cifre variabili tra dieci e 100 euro. Si evince, dunque, come ogni medico sia libero di fissare la propria tariffa. L’ordine dei medici può proporre una somma consigliata ma sta al dottore scegliere quale applicare (oppure di non applicarla). Così come può decidere di far pagare alcuni pazienti e altri no.

La spesa può aumentare qualora il medico prescriva un elettrocardiogramma a riposo prima di rilasciare il certificato. Ciò capita per i pazienti sopra i 50/60 anni o qualora la storia clinica o l’anamnesi familiare lo richiedano. Con la prescrizione il costo dell’Ecg è di circa 12 euro avvalendosi del Sistema Sanitario Nazionale. In farmacia può costare anche 25 euro mentre nelle strutture private la spesa varia dai 37 ai 100 euro.

Le tariffe presso i centri di medicina sportiva o la palestra

Il costo del certificato medico sportivo è più alto effettuando la visita presso un centro di medicina sportiva. La media è di 46 euro con oscillazioni tra 14 e 150 euro. Occorre considerare, però, che nella maggior parte dei casi il prezzo include l’ecocardiogramma.

Infine, se la palestra in cui ci si iscrive propone il servizio la spesa media sarà di 38 euro con oscillazioni da 20 a 60 euro. La visita includerà anche l’Ecg nella maggior parte dei casi.

Prima di procedere con una prenotazione, dunque, è bene informarsi sui costi in modo tale da scegliere l’opzione più conveniente.