La tua casa dei sogni? Bastano 20mila euro, garage compreso

Di questi tempi acquistare una casa appare come una di quelle operazioni assolutamente impossibili. Numerosi i motivi determinanti.

Inutile non considerare che di questi tempi le famiglie italiane e non solo sono letteralmente travolte dalla crisi. Un momento storico come quello vissuto al momento non si ricordava da decenni e decenni. Importante poi considerare quelle che sono al momento le difficoltà concrete dei cittadini. In questa fase si fatica a fare la spesa ogni giorno, diventa complicato pagare le bollette. Una situazione, insomma, senza apparente via d’uscita.

Starci a girare intorno è per certi versi una operazione controproducente. Immaginiamo di questi tempi cosa può significare portare a casa un bilancio non in negativo, alla fine del mese. Sacrifici su sacrifici. Di conseguenza pensare di acquistare una casa in questo momento storico appare più che mai come una impresa impossibile, realisticamente parlando. Esistono però delle eccezioni, parliamo di particolari condizioni, inaspettate del tutto.

Di questi tempi sappiamo benissimo quali sono di fatto i principali ostacoli che troviamo tra un immobile e il suo potenziale compratore. I tassi di interesse al momento risultano di fatto altissimi. I cittadini non dispongono di somme di denaro importanti da considerare come anticipi da versare. Di conseguenza ci si ritrova a dover finanziare, o almeno richiedere di finanziare gli interi importi utili per l’acquisto dello stesso immobile in questione.

Il risultato è un mutuo letteralmente infinito, per quel che riguarda chiaramente la scadenza e una quantità spropositata di interessi da versare insieme alla rata stessa del finanziamento. Condizioni insomma praticamente impossibili. Ad aiutare gli italiani, di questi tempi, al di la di quelle che possono essere considerate le varie opportunità ci pensa poi il web. Una serie di vantaggi innegabili. Dinamiche che spingono verso una gestione assolutamente semplice e dinamica di tutte le operazioni necessarie a sbloccare la situazione.

Il web sostiene l’utente con specifici portali che si pongono l’obiettivo ultimo di soddisfare le richieste del cliente stesso. Criteri di ricerca da impostare in tutto e per tutto. Ogni elemento può essere insomma considerato come qualcosa da rintracciare in qualsiasi parte del paese. Sotto questo punto di vista il vantaggio è di certo innegabile. Quello che manca nella maggior parte dei casi è la disponibilità economica. In merito a quello purtroppo si può fare, oggi ben poco.

La tua casa dei sogni? 20mila euro possono bastare per realizzare il sogno

Consideriamo poi, un elemento particolarmente rilevante per quel che riguarda la considerazione generale del mercato immobiliare nel nostro paese. Stiamo parlando della media di quota a metro quadro, più bassa d’Europa per la nostra Italia. Parliamo nello specifico di prezzi attestati, come anticipato, mediamente sui 1943 euro a metro quadro. In un certo senso parliamo di un grande vantaggio, certo, ma dai contorni molto più che spinosi.

Se andiamo a guardare quelli che sono i dettagli veri e propri, scegliendo nel pieno dell’intera eventuale iniziativa è bene considerare alcuni specifici elementi. La casa più conveniente è di certo quella fuori città, spesso addirittura fuori centro abitato, parliamo bene o male di situazioni a strettissimo contatto con la natura. Il sud, inoltre offre soluzioni molto più vantaggiose rispetto al nord. Il tutto riguarda sia la possibilità di acquistare che di affittare una casa.

Il web di recente propone attraverso specifici portali alcune soluzioni davvero interessanti che possono essere riscontrate in qualsiasi momento. Badate bene il contesto è quello considerato in precedenza. 20mila euro, per un immobile. Situazioni da considerare non per forza di piccola metratura e quasi sempre provvisti di garage e cantina. Il tutto insomma è a portata di mano in questo caso, almeno cosi sembrerebbe, certo. Il web insomma da una mano ai cittadini oggi più che mai.

L’indicazione in questione arriva da uno specifico portale. Stiamo parlando di “Idealista”. Basta quindi ricercare le specifiche caratteristiche e quella stessa proposta, quel genere di proposta, per intenderci risulterà più che mai disponibile. Parliamo di prezzi medi di circa 20mila euro. Non sono da meno altri portali come “Immobiliare” e “Subito”. Stiamo parlando quindi del top, per quel che riguarda i contesti web specifici del settore.

Da non dimenticare le situazioni per cosi dire estreme. Le case in vendita a 1 euro in paesini arroccati, spesso si parla poi di immobili da ristrutturare che impongono la residenza del nuovo acquirente nello stesso paesino in questione. Piccoli affare insomma, spesso davvero a portata di mano. Il sogno insomma può essere più che mai raggiungibile. Niente di questi tempi, nel bene e nel male, insomma, appare impossibile.