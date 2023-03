Calcio, la serie A tra le più care al mondo: quanto costa andare allo stadio

Numeri che spesso non vengono esaminati alla perfezione. La passione la voglia di seguire la propria squadra. Numeri spesso “orientati”.

Il calcio si sa, nel nostro paese e non solo vale forse quanto una vera e propria religione. Guai a parlare male di una precisa squadra ai propri tifosi, si rischierebbe il linciaggio. Il nostro paese sotto certi punti di vista è ben noto per le sue sfumature molto colorite quando si parla di calcio. I tifosi, poi, sono sempre a fare di tutto per la propria squadra del cuore. Fare ciò che è possibile e anche di più. Immaginiamo soltanto quello che si spende per la propria fede calcistica.

Il calcio è seguito certo in tutto il mondo, in ogni parte del pianeta ci sono gruppi di persone, piuttosto folti disposti a seguire in lungo e in largo la propria squadra del cuore. Quantificare quanto per un tifoso possa costare, in qualche modo la passione per la propria squadra di calcio non è difficilissimo. Sappiamo benissimo però che il tutto non costa certo poco.

In questo specifico caso facciamo riferimento alla possibilità di seguire la propria squadra di calcio dal vivo, nel proprio stadio di casa, per intenderci. Ovviamente però, se volessimo constare quanto complessivamente possa costare il calcio per un tifoso dovremmo considerare anche per esempio l’abbonamento per la pay tv, per seguire insomma le partite da casa.

Di conseguenza, quindi è davvero complicato andare a comprendere quanto un tifoso possa arrivare a spendere. Più semplice invece andare a verificare per esempio quando incide il prezzo dello stadio, per intenderci sul bilancio mensile di un cittadino, per esempio. Capire qual’è la media prezzi per esempio nel nostro paese rispetto ad altri parti d’Europa e del mondo.

Calcio, la serie A tra le più care al mondo: in Italia prezzo medi di 69 euro

Il campionato di calcio italiano, per intenderci, stando i numeri emersi da svariate ricerche specifiche nel settore di riferimento è tra i più cari in assoluti, se consideriamo quanto un tifoso deve mediamente sborsare per seguire la propria squadra del cuore in casa, allo stadio. La Serie A italiana produce una media tra i vari prezzi dei biglietti pari 69 euro, davvero tanto, per intenderci.

Mediamente, invece, per seguire la propria squadra in trasferta il prezzo si aggira sui 200 euro. Chiaramente il tutto risente di logiche ben diverse. Consideriamo, per esempio gli stadi delle più grandi città con squadre in Serie A, molto più capienti e con prezzi molto più consistenti, in genere, rispetto a quelli delle altre città, considerate, spesso minori per bacino d’utenza e quant’altro.

Immaginando in un ipotetico discorso, i prezzi medi degli stadi di Milano (Milan e Inter), Roma (Roma e Lazio) e Napoli, possiamo avere un quadro ben preciso che da in qualche modo spiegazione a quella media prezzi che forse potrebbe addirittura far discutere. Oggi, al Maradona di Napoli il prezzo minimo, anche per seguire una gara della locale squadra contro una avversaria di bassa classifica, per intenderci, non va mai sotto i 40 euro.

Stesso discorso potrebbe essere fatto per Milano, che avendo più settori disponibili al “Giuseppe Meazza”, spesso può proporre prezzi che sfiorano i 30 euro in molte occasioni anche di cartelo. All’Olimpico di Roma invece prezzi decisamente più alti, per lo stesso motivo, pochi settori disponibili, per intenderci. Per l’ultima gara, Roma Juventus si sono superati abbondantemente i 69 euro citati per una gara di cartella come prezzo minimo.

Lo studio portato avanti da GoEuro e Onefootball ha quindi calcolato il prezzo medio da sostenere per un tifoso che vuole seguire la propria squadra di calcio del cuore. Il calcolo specifico è emerso andando a considerare il costo medio dei biglietti, il costo medio delle trasferte e il ranking di ogni singolo massimo campionato del mondo. Il miglior campionato per rapporto qualità prezzo è la Bundensliga tedesca. Prezzo medio di 31,70 euro a partita casalinga. Trasferta 163,72 euro. Record in Turchia con i prezzo per una trasferta, medio, pari a 107,36 euro. Gara in casa, in Turchia, 12,72 euro.

Il campionato più caro in assoluto è invece quello inglese. In Premier League il prezzo medio per una gara casalinga è di 74,04 euro. Trasferta, addirittura 297, 60 euro. In Spagna, prezzo medio 70 euro, trasferta 185 euro. Poi il nostro paese con i numeri già citati e infine la Francia con 37 euro di prezzo medio e 177 per una trasferta. Dati che fanno riflettere, certo. Una montagna di soldi spesi, insomma, per la propria passione, di questi tempi poi.